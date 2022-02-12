البحرين تؤكد تعيين ضابط عسكري إسرائيلي مقيم بشكل دائم في المنامة وهذه مهمته

قالت الخارجية البحرينية، السبت، إنه تم تعيين ضابط عسكري إسرائيلي بالمملكة في إطار تحالف دولي “لتأمين حرية الملاحة بالمنطقة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بعد تداول وسائل إعلام أخبارًا تفيد بتعيين ضابط كبير بالبحرية الإسرائيلية في البلاد، وأنه سيكون ضابط اتصال للأسطول الأمريكي الخامس.

وقالت إن “ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثر من 34 دولة”.

وأضافت “مهمة هذا التحالف تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة”.

البحرين تؤكد ان ضابطا إسرائيليا سينضم الى السلك العسكري الدولي المقيم بالمملكة https://t.co/C81zKrDM1j — مكان الأخبار (@News_Makan) February 12, 2022

وكانت القناة 13 من التلفاز الإسرائيلي قد كشفت قبل يومين عن هذا التطوّر، حيث يقيم ضابط من الجيش الإسرائيلي لأول مرة بشكل دائم في دولة عربية.

وأضافت أن المملكة وإسرائيل اتفقتا على ذلك خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للمنامة، وأن الحديث يدور عن ضابط من سلاح البحرية يكلف بالاتصال مع قيادة الأسطول الخامس الأمريكي.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض.

وتوسعت بعدها دائرة اتفاقات التطبيع لتشمل المغرب والسودان. ودان الفلسطينيون هذه الاتفاقات التي وجدوا فيها خرقًا للإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطًا لأي اتفاق سلام مع تل أبيب.