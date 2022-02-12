إسرائيل تدفع بتعزيزات لقمع انتفاضة الأسرى.. وحملة لإنقاذ المرضى داخل سجون الاحتلال

دفعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كافة الأقسام، بينما يواصل الأسرى في كافة السجون معركتهم النضالية المستمرة منذ 7 أيام، ضد سياسات الإدارة التعسفية.

وحذر مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح من استدعاء قوات من الاحتلال جيش ووحدات القمع بالقرب من الأقسام وفي محيط السجون، معتبرًا أنه مؤشر على هجمة خطيرة ومقلقة على الأسرى، وأن هناك نية من الإدارة لتنفيذ عمليات اقتحام وقمع.

ولفت شريتح الى أن الأسرى مستمرون في نضالهم ضد سياسات الاحتلال التعسفية بحقهم، حيث يسعون بذلك لإلغاء كافة العقوبات التي فرضت عليهم، كسحب الأدوات الكهربائية، وفرض الغرامات، والعزل بالزنازين، وتقليص المواد الغذائية في “الكنتينا”، إضافة لوقف الهجمة عليهم، والاقتحامات والتفتيش، والتي ارتفعت وتيرتها بعد أن انتزع الأسرى الـ6 حريتهم في سجن “جلبوع” شديد التحصين، قبل أشهر.

وقال إن الأسرى قد يلجؤون للتصعيد من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام، بالتزامن مع استمرار الأسرى الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 43 على التوالي.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد دفعت أمس الجمعة بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خشية لتمرد الأسرى عقب صلاة الجمعة

وقد قرر الأسرى إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضالية ضد سياسات إدارة سجون الاحتلال.

يشار إلى أنه في أعقاب نجاح 6 أسرى بانتزاع حريتهم فجر السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي من سجن “جلبوع” تراجعت إدارة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية والتضييق بحق الأسرى، وصعدت من سياسة التضييق عليهم.

أسرى جلبوع الستة أبطال عملية نفق الحرية (منصات التواصل)

وتضم وحدات القمع التابعة لإدارة السجون، عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصا حارقا، ورصاص “الدمدم” المحرم دوليا، ورصاص غريب يحدث آلاما شديدة.

حملة لإنقاذ الأسرى المرضى

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى أنها وبالتعاون مع مؤسسات الأسرى، والفصائل الوطنية ستطلق غدًا الأحد حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستمر حتى الخميس المقبل، من أجل الأسرى المرضى، للمطالبة بإنقاذهم، والإفراج عنهم، وتسليط الضوء على معاناتهم.

وقالت الهيئة إن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد ما تزال خطيرة، وتستدعي نقله لمستشفى مدني ليحصل على الرعاية الحثيثة.

وأضافت إن الأسير أبو حميد لا يزال يتحرك بواسطة كرسي متحرك، وتلازمه أسطوانة أكسجين للتنفس، وبالكاد يستطيع تحريك أطرافه، ولا يستطيع الوقوف، وفقد الكثير من وزنه.

ناصر أبو حميد يبقيه الأطباء في حالة تنويم نظرًا لعدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه (غيتي)

وكان الأسير أبو حميد قد أبلغ محامي الهيئة أنه لا يشعر بأي تحسن على وضعه الصحي، وفقد الكثير من وزنه، مبينا أنه حتى صوته تغير ويشعر بالتعب عند الحديث، ويتم منحه مؤخرا مسكنات للآلام فقط من دون علاج مناسب، رغم خطورة حالته ووصولها لمرحلة حرجة.

يشار إلى أن الأسير أبو حميد (49 عاما) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن 5 مؤبدات و50 عاما، وهو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات.

وتعرض منزل أبو حميد للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.