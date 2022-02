الأزمة الأوكرانية.. أمريكا ترسل تعزيزات وروسيا حشدت ما يكفي للغزو وتوقعات بمهاجمة كييف الثلاثاء

قالت واشنطن، الجمعة، إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من أوكرانيا للقيام بغزو واسع النطاق، وحثت جميع الأمريكيين على مغادرة هذا البلد في غضون 48 ساعة، بعد أن شددت موسكو موقفها في وجه الجهود الدبلوماسية الغربية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مسؤولين وصفتهم بالمطلعين أن خطوة روسيا بغزو أوكرانيا قد تبدأ، الثلاثاء المقبل.

وحسب هؤلاء المسؤولين قد تشمل تصرفات روسيا القيام باستفزاز في منطقة دونباس، حيث يقاتل الجيش الأوكراني منذ سنوات ضد الانفصاليين المدعومين من موسكو، أو مهاجمة عاصمة البلاد، كييف.

وأكد المسؤولون لوكالة بلومبيرغ أنهم لا يعتقدون أن بوتين اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن أوكرانيا.

Russian military deployment on the borders with Ukraine.#AFPgraphics map showing Russian troop deployments on the borders with Ukraine and military bases and installations pic.twitter.com/zJHJaxvvXy

— AFP News Agency (@AFP) February 11, 2022