بين الدين والتعليم.. سفير أمريكي يعلق على جدلية الحجاب في الهند والأخيرة ترد

قال المكتب الأمريكي للحريات الدينية الدولية أمس الجمعة إن حظر الحجاب في الهند “ينتهك حرية العقيدة ويوصم السيدات والفتيات ويهمشهنّ”.

وقال السفير رشاد حسين في تغريدة عبر حسابه على تويتر بشأن الجدل الدائر حول الحجاب في إحدى الولايات الهندية “الحريات الدينية تشمل حق اختيار اللباس الديني، وإن على ولاية كارناتكا الهندية ألا تمنع ارتداء الملابس الدينية، منع الحجاب في المدارس ينتهك الحريات الدينية ويتسبب في وصم وتهميش النساء والفتيات”.

Religious freedom includes the ability to choose one's religious attire. The Indian state of Karnataka should not determine permissibility of religious clothing. Hijab bans in schools violate religious freedom and stigmatize and marginalize women and girls.

