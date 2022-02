وزيرة المساواة الفرنسية تنتقد منع المحجبات من لعب كرة القدم وتعتبره غير قانوني

قالت إليزابيث مورينو وزيرة المساواة بين الجنسين والتنوع وتكافؤ الفرص في فرنسا إن المرأة “لها الحق في ارتداء الحجاب واللعب في ملعب كرة القدم”.

جاء ذلك خلال استضافتها، أمس الخميس، على قناة (إل سي آي)، جوابا عن سؤال عن جمعية (المحجبات) التي منعت من التظاهر أمام البرلمان بعد لعب مباراة كرة قدم احتجاجية أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.

La prefecture suspend les Hijabeuses !

Une fois de plus, on empêche les femmes de jouer.. on vous explique tout en détails. #LetUsPlay #LaissezNousJouer #Footballpourtoutes #SportPourToutes pic.twitter.com/mlqOxDiu0L

— Les Hijabeuses (@leshijabeuses) February 8, 2022