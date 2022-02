نقابة القضاة الفرنسيين: حل مجلس القضاء التونسي تقويض خطير لسيادة القانون

أعربت نقابة القضاة الفرنسيين عن تضامنها مع قضاة تونس في مواجهة قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد.

وقالت النقابة الفرنسية في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها “تعرب عن تضامنها مع هذه المؤسسة التي تضمن استقلالية العدالة”.

وحثت نقابة القضاة الفرنسيين الرئيس التونسي على “إعادة النظر في هذا القرار”.

وذهبت النقابة الفرنسية إلى أن “إقالة السلطة التنفيذية للمجلس الأعلى للقضاء، أو استيلاءها على السلطة يقوض بشكل خطير سيادة القانون ومبدأ فصل السلط واستقلال العدالة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وقال سعيّد خلال زيارة لمقر وزارة الداخلية، الأحد الماضي، “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”، مدعيًا أن “المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناءً على الولاءات”.

وأضاف سعيّد “سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء”، زاعمًا أن هناك “أموالا وممتلكات تحصَّل عليها عدد من القضاة بالمليارات. وأن هؤلاء القضاة مكانهم هو المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

وعبّر كبير النواب الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن قلقه من محاولة الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال في تغريدة، يوم الاثنين، إن السياسة الخارجية الأمريكية ستظل ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب التونسي لتحقيق قضاء تونسي حرّ ومستقل.

I'm concerned by President Saied's attempt to disband #Tunisia's Superior Council of the Judiciary. This is just the latest in a series of anti-democratic moves by Saied. The U.S. remains committed to working w/ the Tunisian people to support a free & independent judiciary.

— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) February 7, 2022