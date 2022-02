صحيفة تركية: المخابرات تحبط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في إسطنبول

اعتقلت قوات الأمن التركية 9 أشخاص مشتبه في محاولتهم اغتيال رجل أعمال إسرائيلي مقيم في تركيا.

وقالت صحيفة “صباح” التركية، اليوم الجمعة، إن “المخابرات الإيرانية حاولت اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر، ردا على اغتيال إسرائيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده عام 2020”.

ويقيم غيلر في إسطنبول ويحمل الجنسيتين الإسرائيلية والتركية، ورصدت الاستخبارات الإيرانية، وفق الصحيفة، أعماله وحياته الخاصّة.

وكشف التقرير أن عناصر ميدانيين في الاستخبارات التركية مسؤولين عن التصدّي لعمليات تجسّس الشبكة الإيرانية، اكتشفوا أن إيران تخطط لجمع معلومات عن مكان سكن غيلر، ثم اغتياله عبر مجموعة من المواطنين الأتراك، لعدم لفت الأنظار.

واستخلصت الاستخبارات التركية أن عملية جمع المعلومات الإيرانية انتهت، وبدأت مرحلة التحضير للاغتيال، وفق الصحيفة وعند هذه المرحلة، قرّرت الاستخبارات التركية مشاركة المعلومات المتوفرة لديها مع الموساد.

وقالت الصحيفة، إن اجتماعًا “رفيع المستوى” عُقد بين الموساد والاستخبارات التركية في أنقرة، وسط تقديرات بأن الاغتيال هدفه “تقويض العلاقات بين إسرائيل وتركيا”.

وأوضحت أن “الموساد تدخل لحماية غيلر بموافقة الاستخبارات التركية، ونقله إلى منزل آخر”.

وقالت صباح إن “غيلر الذي يحمل الجنسية التركية، رفض دعوة الخارجية الإسرائيلية بالانتقال إلى تل أبيب، قائلا إنه يحب إسطنبول”.

