“حصاد الهرولة نحو التطبيع”.. هكذا تفاعل مغردون مع أنباء الخلاف الأمني بين الإمارات وإسرائيل (فيديو)

تفاعل عديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الخلاف الأمني بين الإمارات وإسرائيل، الذي قد يفضي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية بينهما، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وعدّ مغردون هذا الخلاف نتيجة طبيعية لما أسموه “الهرولة” تجاه التطبيع مع إسرائيل، مشيرين إلى أن الأخيرة تستخدم الدول العربية التي تتقرب إليها ثم تعاملهم بجفاء.

ورأى آخرون أن هذا الخلاف يمثل حصاد التطبيع، وأن إسرائيل تتعالى على الدول العربية المطبّعة معها لأنها تعلم أنها تحتاج إليها من الناحية العسكرية لمواجهة إيران.

بينما حذر مغردون من أن إصرار الإمارات ورغبتها في استمرار العلاقة مع إسرائيل قد يمثل كارثة لها.

وكانت صحيفة هآرتس كشفت عن نشوب خلاف بين السلطات الأمنية في كل من دبي وتل أبيب، قد يفضي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية بينهما.

وكشفت مصادر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) للصحيفة أن الخلاف بين الإمارات وإسرائيل يتعلق بالأمن وليس خلافًا سياسيًّا أو دبلوماسيًّا.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، أبلغت السلطات في دبي شركات الطيران الأجنبية أنه بدءًا، من 8 فبراير/شباط الجاري، سيكون هناك تغييرات على المتطلبات الأمنية للمطار.

ويقول الشاباك -الذي يتولى مسؤولية أمن المطار في تل أبيب- إن هذه الإجراءات غير مقبولة.

وكان جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي قد عمل مع قيادات أمنية في دبي بعد توقيع الجانبين اتفاقات تطالب الشاباك بالعمل على التهديدات المحتملة في دبي.

وأفاد مصدر إسرائيلي للصحيفة أن إسرائيل أكدت للإمارات أنه في حال توقفت شركات الطيران الإسرائيلية عن العمل فستمنع تل أبيب بالمثل الناقلات الإماراتية من الهبوط في إسرائيل.

وذكر موقع (واللا) العبري أن الشاباك ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزارتي الخارجية والنقل، أجرت اتصالات مع الإماراتيين لحل المسألة، مشيرًا إلى أن الشركات الإسرائيلية التي تسيّر رحلات الطيران إلى دبي، تسلمت إخطارًا بأن عليها الاستعداد لاحتمال إيقاف الرحلات الجوية لمدة أيام.

وكشف الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين أن مسؤولا كبيرا بجهاز الشاباك موجود حاليا بدبي لحل الأزمة.

وكانت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وصفت الخلاف بأنه “مسألة فنية”، وسيتم حلها حسب تقديراتها في الأيام القليلة المقبلة.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2020، أقلعت أول رحلة طيران تجارية إسرائيلية إلى الإمارات، من مطار بن غوريون الدولي في طريقها إلى دبي.