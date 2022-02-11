بايدن يدعو مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا “فورًا” وقاذفات أمريكية تصل إلى بريطانيا

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا “فورًا”، في وقت تجري فيه موسكو مناورات بالذخيرة الحية وتحشد قوات قرب الجمهورية السوفياتية السابقة، مما يزيد المخاوف من غزو روسي محتمل، رغم الجهود الدبلوماسية التي بُذِلت في الأسابيع الأخيرة.

وبلغ التوتر بين واشنطن وموسكو في هذه الأزمة ذروة لم يصل إليها منذ الحرب الباردة، وتقول بعض التقديرات الأمريكية إن قرابة 130 ألف عسكري روسي يحتشدون في عشرات الوحدات القتالية قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال بايدن في مقابلة مسجلة مع شبكة (إن بي سي نيوز) إنه يجب “على المواطنين الأمريكيين المغادرة. عليهم المغادرة الآن”.

وأضاف “نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم”، في إشارة إلى الجيش الروسي، مشددا على أن “هذا وضع مختلف جدا، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة”.

وكرر أنه لن يرسل تحت أي ظرف قوات إلى الميدان في أوكرانيا، حتى من أجل إجلاء أمريكيين في حال حصول غزو روسي للبلاد.

وقال بايدن إن الأمر سيكون بمثابة “حرب عالمية عندما يبدأ الأمريكيون والروس بإطلاق النار على بعضهم. نحن في عالم يختلف كثيرا” عما كان عليه سابقا.

ونشرت مقابلة بايدن بعد ساعات من بدء روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية مشتركة أجّجت التوتر وزادت من أهمية تحقيق اختراق في الجهود الدبلوماسية التي يبذلها قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لمنع أي غزو لأوكرانيا.

وقال حلف الأطلسي إن نشر روسيا صواريخ وعتادا ثقيلا وعسكريين يمثل “لحظة خطيرة” لأوربا بعد ثلاثة عقود على انهيار الاتحاد السوفياتي.

ويجري قادة دول الغرب زيارات مكوكية لموسكو في مسعى لإبقاء خطوط التواصل مفتوحة مما أعطى روسيا فرصة للتعبير عن اعتراضها على توسع الحلف شرقًا في جمهوريات سوفياتية سابقة.

لكنهم أيضا يحذرون منذ أسابيع من أن روسيا تستعد للتصعيد في وضع متوتر أصلا.

قاذفات أمريكية في بريطانيا

ووصلت قاذفات أمريكية استراتيجية من طراز بي-52 إلى المملكة المتحدة، الخميس، للمشاركة في مناورة “مخطط لها منذ فترة طويلة” مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وسط توتر بين الغرب وروسيا، حسبما أعلنه سلاح الجو الأمريكي في بيان.

ووصلت القاذفات التي لم يُحَدد عددها، من قاعدة مينوت الأمريكية في داكوتا الشمالية، وهبطت في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية على بعد 150 كيلومترا غرب لندن، وفق ما ذكرته قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا ومقرها ألمانيا.

إلى ذلك، قالت البحرية الأمريكية الخميس إن 4 مدمرات أمريكية غادرت الولايات المتحدة الشهر الماضي، للمشاركة في تدريبات بحرية في منطقة الأسطول السادس التي تغطي البحر الأبيض المتوسط خصوصا.

ولفت البيان إلى أن “عمليات الانتشار هذه ستوفر مرونة إضافية لقيادة الأسطول السادس”.

من جهتها أعلنت روسيا، الخميس، وصول ست سفن حربية إلى شبه جزيرة القرم للمشاركة في مناورات مقبلة في البحر الأسود المتاخم لجنوب أوكرانيا.