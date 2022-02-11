بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب عشرات الفلسطينيين في الضفة (فيديو)

أُصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بجراح بينهم 8 صحفيين ومسعفان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال وجنوب الضفة الغربية.

وجرت المواجهات في بلدتي (بيتا) و(بيت دَجن) جنوب وشرق مدينة نابلس و(كفر قدوم) شرقي قلقيلية، وتقع جميعها شمال الضفة الغربية ووسط مدينة الخليل.

ووفق مصادر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وناشطين محليين، أصيب 80 فلسطينيا بمحافظتي نابلس وقلقيلية.

📹قوات الاحتلال تقمع مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس pic.twitter.com/PZNyG8kvmH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 11, 2022

ففي بلدة بيتا، أُصيب 24 فلسطينيا خلال مواجهات شهدتها البلدة رفضا للسيطرة الإسرائيلية على أراضي ذات ملكية خاصة في جبل صَبيح.

وأفاد أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 24 إصابة في بلدة بيتا.

وأضاف في بيان أن من بين المصابين 5 صحفيين، منهم 4 عولجوا ميدانيا، وصحفية نُقلت إلى مستوصف بيتا لاستكمال العلاج.

وأشار إلى وقوع إصابة بالرصاص الحي في القدم و3 إصابات بالرصاص المطاطي و15 بالاختناق لاستنشاقهم غازا مسيلا للدموع.

ووفق شهود عيان، اعترض جيش الاحتلال فلسطينيين خرجوا في مسيرة سلمية باتجاه أراضيهم المهددة بالاستيطان وأطلق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية لتفريقهم.

وتشهد بلدة بيتا منذ شهور احتجاجات شبه يومية رفضا للسيطرة الإسرائيلية على أراض فلسطينية خاصة تقع في جبل صَبيح.

فيديو| تغطية صحفية: "مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وجنود الاحتلال يهاجمون الصحفيين".#فلسطين #الجمعة pic.twitter.com/iGIqpSZUkb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 11, 2022

وفي بلدة بيت دَجن، قال جبريل إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 45 إصابة، 8 بالرصاص المطاطي، بينها إصابتان لمُسعفيْن وصحفي، و37 حالة اختناق بالغاز بينهم صحفيان.

وتشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دَجن أسبوعيا فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية لغايات استيطانية.

وفي بلد كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص المطاطي خلال مواجهات جرت مع جيش الاحتلال، وفق بيان مراد شتيوي الناطق باسم حركة فتح في قلقيلية.

وتشهد بلدة كفر قدوم كذلك فعاليات شعبية أسبوعية رفضا للاستيطان وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، جرت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن إصابات بالرصاص المطاطي وحالات اختناق بالغاز.

وتشهد منطقة باب الزاوية مواجهات شبه أسبوعية رفضا لسياسات إسرائيل الاستيطانية في البلدة القديمة من المدينة.

وتُشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.