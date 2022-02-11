الطفلة السورية شهد تمنت “خيمة” عبر الجزيرة مباشر فتسلمت بيتًا جديدا (فيديو)

تحققت للطفلة السورية شهد النازحة مع عائلتها أكثر مما تمنت مطلع العام الجاري، بحصولها على منزل جديد بدلا من خيمة جديدة كانت هي أقصى أمنيتها.

والتقت الجزيرة مباشر في جولة سابقة قبل أكثر من شهر الطفلة شهد التي كانت داخل خيمة مهترئة في أحد مخيمات النزوح وتشعر ببرد قارس، وصورت حينها أكبر أمنيها بالحصول على خيمة جديدة بدلا من الخيمة المهترئة التي كانت تعيش فيها هي وعائلتها.

وعقب انتشار المقطع المصور للطفلة الصغيرة ذات الأعوام العشرة، تكفل فاعل خير قطري بشراء قطعة أرض وبناء منزل جديد للأسرة عليها.





وحرصت الجزيرة مباشر على مشاركة شهد فرحتها اليوم الجمعة بانتقالها إلى المنزل الجديد، مبدية شكرها لمن قام بمساعدتهم.

ويبدو أن الأمنيات الجميلة لتلك الفتاة الصغيرة لم تتوقف عندها فقط، إذ أعربت مع انتقالها اليوم لمنزلها الجديد عن أمنيتها الجديدة بتحقق جميع أحلام أطفال سوريا كما تحقق حلمها، وقالت إنها تتمنى أيضا أن تصبح صحفية لتنقل معاناة الناس وأصواتهم.

وظهرت في الفيديو عائلة شهد وهي تنقل أثاثها إلى المنزل الجديد.

وقالت والدة شهد، إن شعورهم لا يوصف وفرحتهم كبيرة، حيث كانوا في السابق يعيشون في خيمة مهترئة يحيط بها الطين من كل مكان، ويخترقها البرد ويصيب أولادها بالأمراض.

أما والد شهد فقال إنه شعور جميل، حيث تخلصنا من أجواء الخيمة وانتقلنا إلى منزل فأصبحت الحيطان تلفنا من كل مكان بدلا من قطعة قماش.

وكانت مواقع التواصل عبر أنحاء الوطن العربي قد ضجت بمقطع فيديو من مقابلة الجزيرة مباشر مع أسرة شهد، باحت فيه بأمنيتها لعام 2022، وقالت إنها تتمنى “خيمة”.

وبعدها ظهرت شهد بحال أفضل، وقالت إنها حصلت على خيمة وأدوات كهربائية وأثاث وتنتظر بناء المنزل.