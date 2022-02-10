80% منهم مهاجرون.. كندا تحقق أعلى معدل نموّ سكانيّ بين دول مجموعة السبع

أفادت وكالة الإحصاء الكندية، أمس الأربعاء، أن عدد سكان كندا وصل عام 2021 إلى نحو 37 مليونًا، بمعدل نموّ يضاعف أكبر الاقتصادات المتقدمة الأخرى في العالم، ويعود الفضل في ذلك إلى الأرقام القياسية للهجرة.

وقالت وكالة “ستاتستيكس كندا” في بيان حول التعداد السكاني لأعوام ما بين 2016 و2021 “شيء واحد لم يتغير منذ 5 سنوات، هو أن كندا لا تزال الدولة الأسرع نموًّا سكانيا في مجموعة الدول الصناعية السبع”.

وأضافت الوكالة أن عدد سكان البلاد زاد 1.8 مليون نسمة مقارنة بعام 2016، وأن 80% هم من الوافدين الجدد “وصلوا إلى هنا من جميع أنحاء العالم للبدء في حياة جديدة”.

ونما عدد سكان كندا بنسبة 5.2% منذ عام 2016 متجاوزًا معدلات النمو التي سجلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

#Canada's population grew at almost twice the pace of other G7 countries from 2016 to 2021. Although the pandemic halted Canada's strong population growth in 2020, it continued to be the fastest among G7 countries. https://t.co/ySuVcIl5pt pic.twitter.com/etlbACA0oP — Statistics Canada (@StatCan_eng) February 9, 2022

وبالإضافة إلى ذلك، تحتلّ كندا على صعيد النمو السكاني المرتبة السابعة بين دول مجموعة العشرين بعد المكسيك وأستراليا، وتأتي على قدم المساواة مع الهند.

وبعد أن بلغت معدلات الهجرة ذروتها عام 2019، عاد معدل النمو السكاني في كندا إلى التباطؤ بسبب وباء كوفيد، حيث حدّت القيود المفروضة على السفر من الهجرة.

ونما عدد سكان البلاد بنسبة 0.4% فقط عام 2020، وهو المعدل الأدنى منذ الحرب العالمية الأولى، ولكن بحلول منتصف عام 2021 عاد النمو إلى مستويات ما قبل الوباء مع عودة الهجرة إلى وتيرتها وتسجيلها ارتفاعا كبيرا منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وكندا هي إحدى دول أمريكا الشمالية وتتألف من 10 مقاطعات و3 أقاليم، تقع في القسم الشمالي من القارة وتمتد من المحيط الأطلسي في الشرق إلى المحيط الهادئ في الغرب وتمتد شمالًا إلى المحيط المتجمد الشمالي.

وهي البلد الثاني عالميًّا من حيث المساحة الكلية بعد روسيا؛ إذ تبلغ مساحة كندا نحو 10 ملايين كيلومتر مربع، كما أن حدود كندا المشتركة مع الولايات المتحدة من الجنوب والشمال الغربي هي الأطول في العالم.