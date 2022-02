80% منهم مهاجرون.. كندا تحقق أعلى معدل نموّ سكانيّ بين دول مجموعة السبع

أفادت وكالة الإحصاء الكندية، أمس الأربعاء، أن عدد سكان كندا وصل عام 2021 إلى نحو 37 مليونًا، بمعدل نموّ يضاعف أكبر الاقتصادات المتقدمة الأخرى في العالم، ويعود الفضل في ذلك إلى الأرقام القياسية للهجرة.

New population and dwelling counts from the #2021Census are now available: https://t.co/tcWb7DVkyO . pic.twitter.com/TTqMRwA7Xe

وقالت وكالة “ستاتستيكس كندا” في بيان حول التعداد السكاني لأعوام ما بين 2016 و2021 “شيء واحد لم يتغير منذ 5 سنوات، هو أن كندا لا تزال الدولة الأسرع نموًّا سكانيا في مجموعة الدول الصناعية السبع”.

وأضافت الوكالة أن عدد سكان البلاد زاد 1.8 مليون نسمة مقارنة بعام 2016، وأن 80% هم من الوافدين الجدد “وصلوا إلى هنا من جميع أنحاء العالم للبدء في حياة جديدة”.

ونما عدد سكان كندا بنسبة 5.2% منذ عام 2016 متجاوزًا معدلات النمو التي سجلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

#Canada's population grew at almost twice the pace of other G7 countries from 2016 to 2021. Although the pandemic halted Canada's strong population growth in 2020, it continued to be the fastest among G7 countries. https://t.co/ySuVcIl5pt pic.twitter.com/etlbACA0oP

— Statistics Canada (@StatCan_eng) February 9, 2022