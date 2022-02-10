قضاة تونسيون يحتجون رفضا لإعلان حل المجلس الأعلى للقضاء (فيديو)

نفذ قضاة تونسيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية رفضا لإعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

وتجمع عشرات القضاة أمام مقر قصر العدالة (المقر الرئيسي للمحاكم) بالعاصمة، ورفعوا لافتات تؤكد رفضهم توجه سعيد لحل المجلس الأعلى للقضاء، بينها: الشعب يريد قضاء مستقلا، ولا.. لا لقضاء التّعليمات، وهدم القضاء، هدمٌ للدولة.

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

والتحق عدد من المحامين والمواطنين بالوقفة خارج وداخل بهو قصر العدالة، مرددين النّشيد الوطني التّونسي وشعارات تدعم تحرك القضاة.

كانت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية) قد دعت يوم الثلاثاء إلى تعليق العمل في المحاكم كافة يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على إعلان الرئيس سعيد بأن المجلس الأعلى للقضاء تم حله.

رئيس جمعية القضاة الشبان في #تونس للجزيرة مباشر: إضراب القضاة كان ناجحا وسنقوم بمقاضاة وزير الخارجية pic.twitter.com/2zPIIbEysw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 9, 2022

وقال سعيد، يوم الإثنين، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، إن المجلس الأعلى للقضاء تم حله، ثم أضاف أن مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان يوم الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.