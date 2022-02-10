بعد إعلانه حل مجلسهم الأعلى.. سعيّد: لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء (فيديو)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، حل المجلس الأعلى للقضاء بذريعة أنه “يحتاج إلى التطهير” حتى تصلح البلاد كلها.

وجاء إصرار سعيّد على حل المجلس الأعلى للقضاء رغم انتقادات ومعارضات عدة من جانب حقوقيين وقضاة ومعارضين لنظامه السياسي.

وقال سعيّد خلال اجتماع مع الحكومة بث عبر صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك إن “المجلس الأعلى للقضاء يحل بمقتضى مرسوم رئاسي، وسيتم تعويضه بمجلس آخر”.

وشدد على أن حل المجلس نابع من “كونه يعمل وكأنه دولة داخل دولة” مشددًا على أنه “لن يسمح بذلك”.

وتابع “لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء، وعلينا وضع حد لممارسات بعض القضاة”.

وفي السياق، زعم سعيّد أن بعض القضاة “لا يعملون بحيادية واستقلالية” لافتًا إلى أن “القضاء وظيفة وليس سلطة فوق سلطة الدولة”.

وكشف الرئيس التونسي، الإثنين، أن مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، ما تسبب في حالة من الغضب والاعتراض على هذه الخطوة.

وانتقد سعيّد عمل القضاء المدني التونسي، واتهم بعض القضاة بالفساد وعدم التعامل السريع مع مزاعم الفساد والإرهاب والرد عليها بوضوح.

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

قرار “غير دستوري”

من جهته، أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس عن رفضه القاطع لقرار الحل المتخذ من قبل رئيس الجمهورية، ووصفه بأنه “يخالف أحكام الدستور”.

وقال في بيان شديد اللهجة حصلت (الجزيرة مباشر) على نسخة منه إن المجلس “بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية”.

وشدد البيان على أن قرار حل المجلس “المنتخب” هو “خروج عن أحكام الدستور والقوانين النافذة”.

المجلس الأعلى للقضاء يرفض بشكل قاطع قرار الحل المتخذ من رئيس الجمهورية (الجزيرة مباشر)

ويأتي قرار سعيّد بشأن المجلس الأعلى للقضاء في خضم أزمة سياسية تعيشها تونس ومنذ ٢٥ يوليو/تموز الماضي، حين اتخذ قيس سعيّد إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤسه للنيابة العامة وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وصباح اليوم، نظّم قضاة تونسيون وقفة احتجاجية رفضًا لإعلان الرئيس قيس سعيّد عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء.

عاجل | وقفة أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس المجلس الأعلى للقضاء

البث الحي: https://t.co/OXl3XNmEYh — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 10, 2022

وتجمع عشرات القضاة أمام مقر قصر العدالة (المقر الرئيسي للمحاكم) في العاصمة، ورفعوا لافتات تؤكد رفضهم توجه سعيّد لحل المجلس الأعلى للقضاء، بينها: الشعب يريد قضاء مستقلًا، ولا.. لا لقضاء التّعليمات، وهدم القضاء هدمٌ للدولة.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان، الأحد الماضي، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية لحل المجلس.