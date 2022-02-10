السودان.. متظاهرون يغلقون طريق الصادرات من السودان لمصر

علق مئات من سائقي الشاحنات جراء إغلاق طريق رئيسي للتصدير من السودان إلى مصر، مما عطّل تصدير الجمال ومواش أخرى، مع إثارة المعارضين لسيطرة الجيش على السودان مظالم عديدة تتعلق بالتجارة.

وبدأ إغلاق المتظاهرين للطريق، الذي يعرف باسم “شريان الشمال”، باستخدام الحجارة وعوائق أخرى لسد الطريق الشهر الماضي بعد أن رفع السودان أسعار الكهرباء على المزارعين.

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني تقطعت السبل بنحو 1500 سائق شاحنة أثناء محاولاتهم العودة إلى مصر وفقًا لما ذكره اتحاد عمالي مصري.

وقال المتظاهر راشد أبو زيد “دي خيرات بلدنا بتمرق من الشارع ده، عشان كده الشعب السوداني لازم يتوحد ويثبت موقفه”.

وقال المتظاهر شريف حسين إن الشبان يريدون تحقيق أحلامهم وطموحاتهم عن طريق الاحتجاجات “الآليات بتاعة المواكب والمظاهرات وإغلاق الطرق والتروس كلها آليات لتحقيق المطالب”.

ووسعت لجان المقاومة التي تنظم المظاهرات في مختلف أرجاء البلاد، احتجاجا على انقلاب يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول، نطاق الاحتجاجات على امتداد الطريق مع جماعات أخرى للمطالبة بدعم أكبر للمزارعين والتجار السودانيين.

ويُظهر إغلاق طريق الصادرات مدى تأثر الاقتصاد السوداني، الذي يشهد أزمة بالفعل، بالاضطرابات السياسية.

ويأتي ذلك بعد احتجاجات على مدى أسابيع أوقفت الشحن لميناء بور سودان المركز التجاري الرئيسي في البلاد في أواخر العام الماضي.

خاص لمنصة #واكب .. محتجون يواصلون إغلاق طريق شريان الشمال عند كبري الحماداب للمطالبة بإيقاف زيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي#واكب pic.twitter.com/FofAiVGKoJ — واكب | Wakeep (@WakeepAr) February 4, 2022

ويقول التجار المتعاطفون مع المحتجين الذين أغلقوا الطريق إنهم يخسرون لأن سائقي الشاحنات المصريين يهيمنون على حركة النقل داخل السودان في حين أن القيود الداخلية تعرقل صادرات الماشية لا سيما الجمال التي يمكن أن تصبح تجارة مربحة في المنطقة.

وقال عبد الحميد مصطفى إسماعيل، مدير نقل الماشية في أم درمان المتاخمة للعاصمة الخرطوم، “هم بيخشوا (يدخلوا) البلد ونحن عرباتنا بتقف في الحدود”.

وأضاف أن الشاحنات المصرية تنقل كذلك سلعًا سودانية رئيسية مثل السمسم والفول السوداني والكركديه.

أرباح الجمال

ويقول سائقو الشاحنات المصريون إنهم عالقون منذ نحو 3 أسابيع، وقال أحدهم وهو يقف وسط عشرات الشاحنات في الحماداب في الولاية الشمالية “هم مشكلتهم مع حكومتهم مالناش دعوة بيهم”.

ويقول مربو الجمال إن عوائق التجارة تجعلهم يخسرون أرباحا كبيرة من بيع هجن السباقات التي يتم تهريب بعضها إلى مصر ودول الخليج في حين يباع بعض آخر من أجل اللحم.

وقال مربي الجمال المنوفلي عبد الرحمن “الدولة مل ناظرة (لا تنظر) في أمرنا”.

لجان مقاومة العبيدية وتجمع الأجسام المطلبية تسيّر موكباً تضامنياً دعماً للمحتجين في كبري الحامداب بطريق شريان الشمال#السودان pic.twitter.com/9lP9M8Xo6S — Sudan Trend 🇸🇩 (@SudanTrends) February 8, 2022

ووعد مجلس السيادة الذي يقوده الجيش في بيان أصدره في أواخر يناير/ كانون الثاني، بمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء التي قال إنها السبب الرئيسي وراء الاحتجاجات دون الإشارة إلى قضايا أخرى.

وألقت الاحتجاجات الضوء كذلك على فشل السودان في إضافة قيمة للصادرات.

ففي الأشهر الـ9 الأولى من 2021 صدّر السودان ما قيمته نحو 500 مليون دولار من الماشية الحية ولحومها لتصبح ثانية أكبر سلعة تصديرية في البلاد بعد الذهب، بحسب بيانات البنك المركزي.

لكن حافظ إبراهيم القائم بأعمال وزير الثروة الحيوانية قال إن البلاد تفتقر للمجازر الحديثة لإنتاج اللحوم من نحو 120 مليون رأس ماشية للتصدير.

وأنهى الانقلاب العسكري اتفاقا لاقتسام السلطة بين الجيش والمدنيين وحل حكومة جعلت من أولوياتها دعم القطاع الزراعي للنهوض بالاقتصاد.

وأضاف أبو زيد، المتظاهر في الحماداب، “القضية بقت قضية قومية وده نظام ما ممكن يقعد يوم واحد في السلطة عشان خيرات البلد منهوبة”.