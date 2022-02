البرلمان الأوربي يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات “بيغاسوس”

أعلنت الشبكة العالمية للصحافة المستقلة (IPI)، الأربعاء، أن البرلمان الأوربي يعتزم المصادقة على تشكيل لجنة للتحقيق في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي (بيغاسوس) في دول الاتحاد.

وقالت الشبكة في تغريدة على تويتر إنها ترحب بخطوة البرلمان الأوربي بالمصادقة على تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات البرنامج في الاتحاد الأوربي، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بالصحفيين.

وأضافت “التحقيقات حتى الآن من قبل السلطات المجرية كانت غير كافية. ومن الأهمية بمكان أن يؤدي هذا التحقيق إلى قدر أكبر من الشفافية”.

IPI welcomes move by @Europarl_EN to approve an inquiry committee to probe abuses of #Pegasus spyware in the EU, including against journalists. Investigations so far by #Hungarian authorities have been inadequate. It is vital this investigation leads to far greater transparency. pic.twitter.com/wt2Nw9oqsS

