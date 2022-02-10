سياسة

البرلمان الأوربي يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات “بيغاسوس”

شعار شركة إن إس أو / بيغاسوس
شعار شركة (إن إس أو) منتجة برنامج بيغاسوس (رويترز)
10/2/2022

أعلنت الشبكة العالمية للصحافة المستقلة (IPI)، الأربعاء، أن البرلمان الأوربي يعتزم المصادقة على تشكيل لجنة للتحقيق في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي (بيغاسوس) في دول الاتحاد.

وقالت الشبكة في تغريدة على تويتر إنها ترحب بخطوة البرلمان الأوربي بالمصادقة على تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات البرنامج في الاتحاد الأوربي، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بالصحفيين.

وأضافت “التحقيقات حتى الآن من قبل السلطات المجرية كانت غير كافية. ومن الأهمية بمكان أن يؤدي هذا التحقيق إلى قدر أكبر من الشفافية”.

وأعلنت النائبة في البرلمان الهولندي صوفي إينت فيلد الأربعاء على تويتر أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات بيغاسوس.

وسبق أن دعت الكتلة السياسية في البرلمان الأوربي (تجديد أوربا) التي تنتمي إليها فيلد، البرلمان إلى فتح تحقيق في استخدام برنامج بيغاسوس داخل دول الاتحاد.

وقالت فيلد “أخبار سارة: اقتراح كتلة تجديد أوربا لتشكيل البرلمان الأوربي لجنة تحقيق في فضيحة بيغاسوس يحظى الآن بدعم الأغلبية! يجب أن يتم تشكيلها في أسرع وقت ممكن والتحقيق بشكل كامل في مزاعم التجسس غير القانوني على منتقدي الحكومة”.

وكانت (إن إس أو) الشركة المنتجة للبرنامج قد وجدت نفسها الصيف الماضي في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة ابتداءً من 18 يوليو/تمّوز كشف أنّ برنامج بيغاسوس سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحفيًّا و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطًا حقوقيًّا و65 من أصحاب الشركات في العالم، ثم توالت التقارير حول استخدام البرنامج للتجسس على عدّة دول.

ويصيب بيغاسوس أجهزة “آيفون” و”أندرويد” للتمكن من الحصول على رسائل وصور ورسائل بريد إلكترونية، وتسجيل مكالمات، وتشغيل الميكروفونات والكاميرات خلسة من دون موافقة الشخص المستهدف.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر