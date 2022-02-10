البرلمان الأوربي يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات “بيغاسوس”

أعلنت الشبكة العالمية للصحافة المستقلة (IPI)، الأربعاء، أن البرلمان الأوربي يعتزم المصادقة على تشكيل لجنة للتحقيق في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي (بيغاسوس) في دول الاتحاد.

وقالت الشبكة في تغريدة على تويتر إنها ترحب بخطوة البرلمان الأوربي بالمصادقة على تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات البرنامج في الاتحاد الأوربي، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بالصحفيين.

وأضافت “التحقيقات حتى الآن من قبل السلطات المجرية كانت غير كافية. ومن الأهمية بمكان أن يؤدي هذا التحقيق إلى قدر أكبر من الشفافية”.

IPI welcomes move by @Europarl_EN to approve an inquiry committee to probe abuses of #Pegasus spyware in the EU, including against journalists. Investigations so far by #Hungarian authorities have been inadequate. It is vital this investigation leads to far greater transparency. pic.twitter.com/wt2Nw9oqsS — IPI-The Global Network for Independent Journalism (@globalfreemedia) February 9, 2022

وأعلنت النائبة في البرلمان الهولندي صوفي إينت فيلد الأربعاء على تويتر أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات بيغاسوس.

وسبق أن دعت الكتلة السياسية في البرلمان الأوربي (تجديد أوربا) التي تنتمي إليها فيلد، البرلمان إلى فتح تحقيق في استخدام برنامج بيغاسوس داخل دول الاتحاد.

وقالت فيلد “أخبار سارة: اقتراح كتلة تجديد أوربا لتشكيل البرلمان الأوربي لجنة تحقيق في فضيحة بيغاسوس يحظى الآن بدعم الأغلبية! يجب أن يتم تشكيلها في أسرع وقت ممكن والتحقيق بشكل كامل في مزاعم التجسس غير القانوني على منتقدي الحكومة”.

Good news: the proposal by @RenewEurope for an @Europarl_EN inquiry committee into the #Pegasus scandal now has support from a majority! It must be set up asap and fully investigate claims of illegal spying on government critics. @rozathun @donath_anna — Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) February 9, 2022

وكانت (إن إس أو) الشركة المنتجة للبرنامج قد وجدت نفسها الصيف الماضي في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة ابتداءً من 18 يوليو/تمّوز كشف أنّ برنامج بيغاسوس سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحفيًّا و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطًا حقوقيًّا و65 من أصحاب الشركات في العالم، ثم توالت التقارير حول استخدام البرنامج للتجسس على عدّة دول.

ويصيب بيغاسوس أجهزة “آيفون” و”أندرويد” للتمكن من الحصول على رسائل وصور ورسائل بريد إلكترونية، وتسجيل مكالمات، وتشغيل الميكروفونات والكاميرات خلسة من دون موافقة الشخص المستهدف.