أعضاء البرلمان الأردني يقرؤون الفاتحة على شهداء نابلس (فيديو)

قرأ أعضاء البرلمان الأردني الفاتحة على أرواح ثلاثة شهداء فلسطينيين قتلوا برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية يوم الثلاثاء الماضي.

واستجاب النواب لطلب العضو خليل عطية قراءة الفاتحة على “أرواح شهداء نابلس وشهداء فلسطين”، في مداخلته أمس الأربعاء.

وقال عطية “الزميلات والزملاء الأكارم فجر (الثلاثاء) ارتكبت دولة الفصل العنصري، دولة النازية الجديدة المحتلين لأرضنا فلسطين والجولان، جريمة باغتيال ثلاثة شبان من نابلس الحبيبة، فجرائم الصهاينة تزداد يوما بعد يوم لأنهم لا يعرفون إلا القتل، هذا عدو لا يعرف إلا القتل والاحتلال”.

وتابع “أطالبكم بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء نابلس وشهداء فلسطين وشهداء جيشنا العربي”.

فيديو| مصادر صحفية: "قراءة الفاتحة في البرلمان الأردني على أرواح شهــداء نابلس". pic.twitter.com/MX9mfzKPUf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 9, 2022

وفي يوم الثلاثاء، اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة حيّ المخفية بمدينة نابلس، عبر مركبة مدنية، وأطلقت النار على مركبة فلسطينية يستقلها ثلاثة شبان فلسطينيين مطلوبين لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن “ثلاثة مواطنين استشهدوا جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم في مدينة نابلس”.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية قد أعرب في مؤتمر صحفي عقده في مقرها بنيويورك عن قلقه إزاء مقتل ثلاثة فلسطينيين بنابلس.

وقال ستيفان دوجاريك “اطلعنا على التقارير المتعلقة بما حدث في نابلس أمس ونحن قلقون لهذه التطورات”.

واستطرد “نشعر بالقلق حيال تزايد حالات العنف في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك الحادثة التي وقعت عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على ثلاثة فلسطينيين فقتلتهم”.