سياسة|الإمارات

ناشطون يحتفون بانسحاب مهندسة كويتية من “إكسبو دبي” بسبب إسرائيل.. وإماراتيون يردون (فيديو)

المهندسة الكويتية جنان الشهاب (مواقع التواصل)
1/2/2022

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف المهندسة الكويتية جنان الشهاب التي قررت إلغاء مشاركتها رسميا في معرض إكسبو دبي 2020، رفضا للتطبيع مع إسرائيل والاحتفاء بجناحها في المعرض.

وانسحبت المهندسة الكويتية الشهيرة من المشاركة في المعرض، عقب الإعلان عن فعالية للاحتفال باليوم الوطني لـ”إسرائيل” بمشاركة رئيسها إسحاق هرتسوغ، الذي زار بعدها جامع الشيخ زايد في إمارة أبو ظبي وتجوّل داخل أروقته.

 

كما نشر المعرض في حسابه الخاص على إنستغرام صورة لجناح إسرائيل مع عبارة “لنحتفل مع إسرائيل”.

ووصف مغردون عرب إعلان المهندسة الكويتية إلغاء مشاركتها بأنها “نموذج مشرّف للمواطنة الكويتية التي أعلنت مساندتها للقضية الفلسطينية في مواجهة موجة التطبيع الإماراتية والبحرينية”.

كما لاقى الموقف ثناء لافتا من المغردين العرب، حيث أشادوا بها وبخطوتها، معبّرين عن فخرهم بها وبما فعلته.

وقالت المغردة ابتسام السعد إن بلدها الكويت ما زال ملتزما بتسمية إسرائيل “دولة الاحتلال الصهيوني”.

ورأت الناشطة الكويتية هيا الشطي أن إغلاق المنظمين في معرض إكسبو دبي للتعليقات على الحساب الخاص بإسرائيل يُعد خوفا من ردود الفعل العربية ضد الحساب الذي يدعو للاحتفال مع إسرائيل.

وعلّقت بالقول “هل يهاب منظمو إكسبو دبي حرية الرأي؟! لم يهابوا التعليقات على هذا الحساب ويغلقوها إلا لمعرفتهم بأن العالم كله سيقول كلمته في هذا الحساب المخزي. ومن الكويت نقول العالم كله ضد التطبيع ومع فلسطين”.

 

وعلّق الصحفي الفلسطيني محمد النعمي، قائلا “الذباب الإلكتروني موجه ضد المخترعة العالمية جنان الشهاب لمقاطعتها إكسبو بعد نشره عبارات ترحيبية بمسؤولين صهاينة، موقف عظيم وليس غريبا على أهلنا. ولا عليك من كلام السفهاء فمن غرق بالقذارة يحقد على الشرفاء”.

وعلق حساب “سنا نيوز” الإخباري الكويتي قائلا “رجال ونساء الكويت يؤكدون موقفهم الرافض لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وفي المقابل، هاجم مغردون إماراتيون المهندسة الكويتية، وعلّق الناشط الإماراتي جمال الحربي قائلا “بطولات الإمارات واقع في العالم الحقيقي وكفاكم بطولات زائفة في العالم الافتراضي”.

وزعم إماراتيون آخرون أن مثل هذه المواقف لا قيمة لها من الناحية العلمية أو العملية، واصفين الانسحاب من المعرض بأنه “أمر مضحك”.

وقال حساب آخر إن كثيرين يعرفون أن “الإمارات دولة مطبّعة مع إسرائيل، إذا لم يعجبك لا تشارك من الأساس في أي شيء، بس لا تصير بطلا على حسابنا. المشكلة هم نفسهم يشاركون في أمريكا وأوربا وهم يضحكون ومبسوطين ويتفاخرون إذا خذوا جوائز”.

وإكسبو هو معرض دولي يقام كل 5 سنوات في بلد مختلف، ويستمر لمدة أقصاها 6 أشهر، وتتمحور الفكرة الأساسية لهذا المعرض حول تبادل الأفكار والاختراعات بين مختلف بلدان العالم، وكان من المتوقع أن تستضيف دبي المعرض نهاية عام 2020، إلا أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى تأجيل الحدث لمدة عام، وأثّر ذلك على حجم المشاركة فيه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل