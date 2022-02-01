ناشطون يحتفون بانسحاب مهندسة كويتية من “إكسبو دبي” بسبب إسرائيل.. وإماراتيون يردون (فيديو)

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف المهندسة الكويتية جنان الشهاب التي قررت إلغاء مشاركتها رسميا في معرض إكسبو دبي 2020، رفضا للتطبيع مع إسرائيل والاحتفاء بجناحها في المعرض.

وانسحبت المهندسة الكويتية الشهيرة من المشاركة في المعرض، عقب الإعلان عن فعالية للاحتفال باليوم الوطني لـ”إسرائيل” بمشاركة رئيسها إسحاق هرتسوغ، الذي زار بعدها جامع الشيخ زايد في إمارة أبو ظبي وتجوّل داخل أروقته.

كما نشر المعرض في حسابه الخاص على إنستغرام صورة لجناح إسرائيل مع عبارة “لنحتفل مع إسرائيل”.

ووصف مغردون عرب إعلان المهندسة الكويتية إلغاء مشاركتها بأنها “نموذج مشرّف للمواطنة الكويتية التي أعلنت مساندتها للقضية الفلسطينية في مواجهة موجة التطبيع الإماراتية والبحرينية”.

كما لاقى الموقف ثناء لافتا من المغردين العرب، حيث أشادوا بها وبخطوتها، معبّرين عن فخرهم بها وبما فعلته.

وقالت المغردة ابتسام السعد إن بلدها الكويت ما زال ملتزما بتسمية إسرائيل “دولة الاحتلال الصهيوني”.

بعد انسحاب أبطال من #الكويت من مسابقات مختلفة وآخرهم البطل الصغير #محمد_العوضي :

المهندسة الكويتية جنان الشهاب تعلن انسحابها من #اكسبو_دبي بعد دعوة رسمية للاحتفال مع #إسرائيل التي تلتزم الكويت بتسميته بدولة الاحتلال الصهيوني ..

أنتم فخر للإسلام كله .. pic.twitter.com/tJzYgSVLd2 — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد ﮼﮼🇶🇦 (@Ebtesam777) January 31, 2022

ورأت الناشطة الكويتية هيا الشطي أن إغلاق المنظمين في معرض إكسبو دبي للتعليقات على الحساب الخاص بإسرائيل يُعد خوفا من ردود الفعل العربية ضد الحساب الذي يدعو للاحتفال مع إسرائيل.

وعلّقت بالقول “هل يهاب منظمو إكسبو دبي حرية الرأي؟! لم يهابوا التعليقات على هذا الحساب ويغلقوها إلا لمعرفتهم بأن العالم كله سيقول كلمته في هذا الحساب المخزي. ومن الكويت نقول العالم كله ضد التطبيع ومع فلسطين”.

هل يهاب منظمين #اكسبو_دبي من حرية الرأي !؟ لم يهابون التعليقات على هذا البوست و يغلقونها إلا لمعرفتهم أن العالم كله سيقول كلمته في هذا البوست المخزي .. و من #الكويت نعم العالم كله #ضد_التطبيع و مع #فلسطين pic.twitter.com/hstqQrwM3T — هـيــاء الشـطّي (@hayaalshatti) January 31, 2022

وعلّق الصحفي الفلسطيني محمد النعمي، قائلا “الذباب الإلكتروني موجه ضد المخترعة العالمية جنان الشهاب لمقاطعتها إكسبو بعد نشره عبارات ترحيبية بمسؤولين صهاينة، موقف عظيم وليس غريبا على أهلنا. ولا عليك من كلام السفهاء فمن غرق بالقذارة يحقد على الشرفاء”.

الذباب الالكتروني موجه ضد المخترعة العالمية جنان الشهاب من الكويت لمقاطعتها اكسبو بعد نشره عبارات ترحيبية بمسؤولين صهاينة .. موقف عظيم وليس غريب على أهلنا. ولا عليك من كلام السفهاء فمن غرق بالقذارة يحقد على الشرفاء.#فلسطين_قضية_الشرفاء #التطبيع_خيانة https://t.co/jdHcUsnNPD — Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) February 1, 2022

في لحظة يتقاطر على زيارتها وتبييض سجلها بعض "المؤثرين"، هذا هو موقف الكويتية الريادية جنان الشهاب.@JenanAlShehab #التطبيع_خيانة #تبييض_الانتهاكات_عار pic.twitter.com/A4daHvmrnm — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) January 31, 2022

وعلق حساب “سنا نيوز” الإخباري الكويتي قائلا “رجال ونساء الكويت يؤكدون موقفهم الرافض لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني”.

رجال ونساء الكويت يؤكدون موقفهم الرافض لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني المهندسة جنان الشهاب تعلن إلغاء مشاركتها رسمياً في إكسبو دبي إعلان إحتفال مع الكيان الصهيوني#كويت_الثبات #دبي #اكسبو_٢٠٢٠ #إسرائيل pic.twitter.com/GAF8nEE6k3 — سنا نيوز (@SnaaNews) January 31, 2022

تعظيم سلام لجنان الشهاب

كان شعار (لنحتفل مع إسرائيل) كافيا لتقرر المهندسة الكويتية والمخترعة (جنان الشهاب) الانسحاب من (إكسبو دبي)، مرددة: أنا لا أطبع مع إسرائيل.

جنان كانت قد نالت لقب أفضل مخترعة في العالم، في تورنتو، وموسكو سنة 2020، عن اختراع نظام نقل الطاقة اللاسلكية عن بعد. pic.twitter.com/5Le09xF9f5 — عمرو ناصف (@amr0000nassef) February 1, 2022

أعلنت المهندسة الكويتية جنان الشهاب، إلغاء مشاركتها رسميًا في معرض إكسبو دبي 2022، بسبب إعلانه الاحتفال بما يُسمى "اليوم الوطني للاحتلال الإسرائيلي". خطوة مشرّفة، تؤكد فيها جنان على دعم #فلسطين ورفض التطبيع! pic.twitter.com/JgQGFCdwkM — Go (@YouthGoDigital) February 1, 2022

ضربة جديدة لمشروع التطبيع

المهندسة والمخترعة العالمية الحاصلة على عدة جوائز عالمية، الكويتية جنان الشهاب، تعلن انسحابها من معرض إكسبو دبي، بعد تضمين صفحته إعلانًا (لنحتفل مع إسرائيل)

تحية لكل شرفاء الكويت والأمة pic.twitter.com/Tb7AXhOhFR — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) February 1, 2022

بين "كفو" و "أنتي نموذج مشرف".. مغردون يتفاعلون مع قرار المهندسة الكويتية #جنانالشهاب إلغاء مشاركتها في #إكسبودبي بسبب إعلان للمعرض يدعو المشاركين للاحتفال مع إسرائيل. pic.twitter.com/gANpdFPnkN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 1, 2022

وفي المقابل، هاجم مغردون إماراتيون المهندسة الكويتية، وعلّق الناشط الإماراتي جمال الحربي قائلا “بطولات الإمارات واقع في العالم الحقيقي وكفاكم بطولات زائفة في العالم الافتراضي”.

وزعم إماراتيون آخرون أن مثل هذه المواقف لا قيمة لها من الناحية العلمية أو العملية، واصفين الانسحاب من المعرض بأنه “أمر مضحك”.

هذا الموقف لا قيمة له علمية او عملية . تترك أهم حدث في العالم هذا العام واول مرة يحدث في المنطقة .

وتترك اللقاءات المتعلقة بالتقدم والعلوم في العالم لتسجل موقف مضحك لا اكثر . https://t.co/WCwXv1fg3H — حمد الحوسني | Hamad Alhosani (@Hahosani) January 31, 2022

المخترعة الي ما اخترعت شي .. https://t.co/5Md8UkzvIp — أحمد خليفة (@_A_khalifa) January 31, 2022

وقال حساب آخر إن كثيرين يعرفون أن “الإمارات دولة مطبّعة مع إسرائيل، إذا لم يعجبك لا تشارك من الأساس في أي شيء، بس لا تصير بطلا على حسابنا. المشكلة هم نفسهم يشاركون في أمريكا وأوربا وهم يضحكون ومبسوطين ويتفاخرون إذا خذوا جوائز”.

مهندسة كويتية🇰🇼إنسحبت من مهرجان أكسبوا في #الإمارات 🇦🇪بسبب مشاركة إسرائيل!بعض الذين صفقوا ينادون عالقدس بالملايين رايحين وهم عام 90"هربوا من صدام"لكنهم قادرين على إرجاع الضفة والخليل،،المهم يقولون درس بالكرامة لمن ينادي بالتطبيع وحكومتنا مشاركة!عادي نسوا لانه كلمة #كظية سحرتهم(: — المحامي صلاح الفهد 🇰🇼 (@s_alfahad84) February 1, 2022

عييييب اروح ادفع فلوس علشان اشارك في معرض #اكسبوا_2020 و انا ادري ان انهم مطبعين مع اسرائيل وبعدين اعلن اني انسحبت بسبب ذلك وبعدين ادفع فلوس لشركة تسويق علشان الكل يطبل و الله عيب هالخرابيط و التي تهدف الى ضرب دول الخليج التي نكن لها كل احترام مثل الامارات من البداية لا تشاركون — أريج عبدالرحمن حمادة🇰🇼 (@AreejHamadah) January 31, 2022

الإمارات دولة مطبعة مع إسرائيل، إذا لم يعجبك لا تشارك من الأساس في أي شيء، بس لا تصير بطل على حسابنا. المشكلة هم نفسهم يشاركون في أمريكا و أوروبا و هم يضحكون و مبسوطين و يتفاخرون إذا خذوا جوائز. https://t.co/jiVLB3SrNa — فاطمة (@Fatma_K) January 31, 2022

وإكسبو هو معرض دولي يقام كل 5 سنوات في بلد مختلف، ويستمر لمدة أقصاها 6 أشهر، وتتمحور الفكرة الأساسية لهذا المعرض حول تبادل الأفكار والاختراعات بين مختلف بلدان العالم، وكان من المتوقع أن تستضيف دبي المعرض نهاية عام 2020، إلا أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى تأجيل الحدث لمدة عام، وأثّر ذلك على حجم المشاركة فيه.