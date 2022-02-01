لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها العاشر في الدوحة

عقدت لجنة المتابعة القطرية السعودية، الإثنين، اجتماعها العاشر في الدوحة.

وترأس الاجتماع من جانب دولة قطر السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، وترأسه من الجانب السعودي السفير عيد بن محمد الثقفي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن انعقاد اللجنة يأتي “استكمالًا لاجتماعاتها السابقة إنفاذًا لما تضمّنه (بيان العلا) ووفقًا لإرادة قيادتَي البلدين التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين”.