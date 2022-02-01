اليونان.. إدانة سياسية لتعليق لافتة معادية للإسلام أمام مسجد

أدان حزب “الصداقة والمساواة والسلام” بإقليم تراقيا الغربية اليوناني، تعليق لافتة معادية للإسلام أمام أحد مساجد البلاد قرب الحدود التركية.

وأعرب الحزب في بيان، الثلاثاء، عن ألمه لتعليق لافتة عليها عبارة “فلتتوقف على الفور أسلمة مريج” أمام مسجد جلبي سلطان محمد التاريخي بمنطقة ديميتوكا قرب الحدود التركية.

وأشار البيان إلى أنه ثمة من يحاول تكييف الأقلية التركية في اليونان وفق وجهة نظره من خلال تجاهل دينها، كما كان الحال عندما تم إنكار قوميتها.

وأكد أن الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية التي تعيش في المنطقة ضمن أجواء سلمية لا تمييز فيها بين الناس أو اللغة أو الدين أو العرق، ينبغي تلقيها المعاملة التي تستحقها واتخاذها نموذجا يُحتذى به.

وأضاف “ندين بشدة هذه الاعتداءات والأفكار الفاشية وما شابهها، ونتمنى أن تنتهي في أقرب وقت”.

وتراقيا الغربية الواقعة شمال شرقي اليونان قرب الحدود مع تركيا، تُعد موطنا لأقلية تركية عريقة يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان تعدّ أتراك تراقيا الغربية أقلية دينية وليس عرقية.