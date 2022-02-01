سياسة|مصر

شكا خلوّ المسجد وقت المباراة.. حملة في مصر تغزو المنصات تضامنا مع إمام مطروح الموقوف (فيديو)

صورة لأحد مساجد مطروح (الأوقاف المصرية)
1/2/2022

تصاعدت في مصر مؤخرًا حملة إلكترونية لدعم إمام تم إيقافه عن العمل بعدما نشر تسجيلًا مصورًا عبر منصات التواصل شكا فيه خلو المسجد من المصلين أثناء بث مباراة كرة قدم لمنتخب بلاده.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد قررت قبل أيام إيقاف إمام وخطيب بمديرية أوقاف محافظة مرسى مطروح (أقصى شمال غربي البلاد) عن العمل ومنعه من صعود أي منبر مدة 3 أشهر أو إلى حين انتهاء التحقيق معه -أيهما أقرب- بذريعة “سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأثار قرار الأوقاف موجة غضب واستنكار وردود أفعال واسعة في البلاد، وتصدر خلال الساعات الأخيرة وسم (#لا_لوقف_إمام_مسجد_مطروح) المنصات المصرية تضامنًا مع الشيخ الموقوف ويُدعى مصطفى محمود مصطفى.

وقارن الناشطون بين تعامل الدولة وممثليها الرسميين، مع الفنانين وبخاصة الفيلم الأخير (أصحاب ولا أعز) الذي أثار ضجة واسعة في مصر واعتبره كثيرون “دعوة للانحلال”، وتعاملها مع إمام مطروح الذي كان يؤدي دوره في المجتمع معبّرًا بتلقائية عن حزنه لخلوّ المسجد وقت الصلاة.

وقبل أسبوع، بث الإمام عبر فيسبوك فيديو يشكو فيه خلوّ المسجد الذي يتولى إمامته من المصلين وعزوفهم عن صلاة العشاء التي تزامنت مع توقيت مباراة المنتخب الوطني ومنتخب ساحل العاج، ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الأربعاء الماضي.

ووثّق الإمام خلال المقطع، المسجد وهو فارغ من المصلين بعد أذان العشاء، وقال متأثرًا “المسجد خالٍ جدًّا إلا من الكراسي حتى يعرف الناس سبب البلايا التي نحن فيها”.

واستكمل الإمام تصويره خارج المسجد حيث طلب من الشباب المتجمهر في الشوارع والمقاهي استعدادًا لمشاهدة مباراة المنتخب المصري، دخول المسجد ومشاركته الصلاة لكنه عاد وحيدًا ليجد رجلًا واحدًا فقط.

وسرعان ما غزا الفيديو منصات التواصل في مصر، وهو ما دفع وزارة الأوقاف إلى التدخل بقرار أثار الكثير من الجدل والسخط في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل