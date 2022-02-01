شكا خلوّ المسجد وقت المباراة.. حملة في مصر تغزو المنصات تضامنا مع إمام مطروح الموقوف (فيديو)

تصاعدت في مصر مؤخرًا حملة إلكترونية لدعم إمام تم إيقافه عن العمل بعدما نشر تسجيلًا مصورًا عبر منصات التواصل شكا فيه خلو المسجد من المصلين أثناء بث مباراة كرة قدم لمنتخب بلاده.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد قررت قبل أيام إيقاف إمام وخطيب بمديرية أوقاف محافظة مرسى مطروح (أقصى شمال غربي البلاد) عن العمل ومنعه من صعود أي منبر مدة 3 أشهر أو إلى حين انتهاء التحقيق معه -أيهما أقرب- بذريعة “سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.

فعل الهاشتاج ده علشان يبقى ترند وخليك نصير الحق#لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح pic.twitter.com/GhnCAZswth — Loai_mahmoud (@Loaimah25360658) January 31, 2022

وأثار قرار الأوقاف موجة غضب واستنكار وردود أفعال واسعة في البلاد، وتصدر خلال الساعات الأخيرة وسم (#لا_لوقف_إمام_مسجد_مطروح) المنصات المصرية تضامنًا مع الشيخ الموقوف ويُدعى مصطفى محمود مصطفى.

وقارن الناشطون بين تعامل الدولة وممثليها الرسميين، مع الفنانين وبخاصة الفيلم الأخير (أصحاب ولا أعز) الذي أثار ضجة واسعة في مصر واعتبره كثيرون “دعوة للانحلال”، وتعاملها مع إمام مطروح الذي كان يؤدي دوره في المجتمع معبّرًا بتلقائية عن حزنه لخلوّ المسجد وقت الصلاة.

#لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح

فعلو الهاشتاج ده ،

الفديو اهو الراجل مغلطتش ولا عمل حاجة ، صوته كله حزن أن المسجد فاضي والقهاوي بره مليانة ناس و مش لاقي حد يصلي معاه .#هات_حد_يصلى_معايا pic.twitter.com/dkbXFP1z5y — نور الله (@Safa_Elsayed177) January 31, 2022

وقبل أسبوع، بث الإمام عبر فيسبوك فيديو يشكو فيه خلوّ المسجد الذي يتولى إمامته من المصلين وعزوفهم عن صلاة العشاء التي تزامنت مع توقيت مباراة المنتخب الوطني ومنتخب ساحل العاج، ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الأربعاء الماضي.

ووثّق الإمام خلال المقطع، المسجد وهو فارغ من المصلين بعد أذان العشاء، وقال متأثرًا “المسجد خالٍ جدًّا إلا من الكراسي حتى يعرف الناس سبب البلايا التي نحن فيها”.

والله انا مش مصدق ان الإمام يتوقف علشان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويدعو الناس للصلاة

امال هوا المفروض مين اللي يعمل كدا #لا_لوقف_إمام_مسجد_مطروح — Ibrahim Muawad (@IbrahimMuawad) January 31, 2022

واستكمل الإمام تصويره خارج المسجد حيث طلب من الشباب المتجمهر في الشوارع والمقاهي استعدادًا لمشاهدة مباراة المنتخب المصري، دخول المسجد ومشاركته الصلاة لكنه عاد وحيدًا ليجد رجلًا واحدًا فقط.

وسرعان ما غزا الفيديو منصات التواصل في مصر، وهو ما دفع وزارة الأوقاف إلى التدخل بقرار أثار الكثير من الجدل والسخط في البلاد.

⁧#لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح

لماذا لا يعتبر ما قام به الإمام من باب حرية، التعبير، أو واجب النصيحة؟ pic.twitter.com/dhVB9vlUUL — د. محمد الصغير (@drassagheer) January 31, 2022

رجال مطروح، لقد تم إيقاف الشيخ مصطفى إمام المسجد الذي صوره خاويا وقت المباراة، لا أعرفه ولكنه فعل ما رأيتم، فلا تتركوه وانصروا أخاكم وأعينوه على حوائج الدنيا فمن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة والصدقة في السر تطفيء غضب الرب #لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) January 31, 2022

#لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح انا مش محافظ على الصلاه بس كلام الشيخ ده حق وهذا فعلا اسباب ما نحن فيه pic.twitter.com/B5pBSCW9D0 — MoHameD (@mohamed67774016) January 31, 2022

احنا بقينا في زمن عجيب اللي يدور على صلاح الامه يوقفوه

واللي ينشر الانحلال يكرموه #لا_لوقف_إمام_مسجد_مطروح — Mariam Nour (@MariamN02966084) January 31, 2022

هتعيشوا أيام لمّا المؤذن يقول: "الله أكبر"= هيذيّلها: "دا بالنسبة لي ومش بلزمك"! الجانب الأسود – 2022#لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح pic.twitter.com/io2xFxfnaE — Ahmed Tarek 🇵🇸 (@AhmedTa87274108) January 31, 2022

أتضامن مع إمام مسجد مطروح

اللهم كن له مؤيدا ونصيرا فقد عز النصير #لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح — Emam Essam (@EmamEssam22) January 30, 2022

هذا الشيخ الفاضل أراد أن يستنهض الغافلين لتلبية نداء الحق ..حى على الصلاة.. حي على الفلاح..فى بلد إسلامى..و لم يجبر أحداعليها…هذه ليست جريمةليعاقب عليها ياوزير الأوقاف..استقيموايرحمكم الله #لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح pic.twitter.com/vlcBMSlYHR — Professor Eman Ahmed Zaky 1 (@Butterflyflash5) January 31, 2022

القرآن نزل في مكه وتعلم في مصر

بلد #الأزهر

وقفت أمام مسجد ثلاث شهور عن عمله وبيتحاكم

ليه بقي 🤔

لانه يشكو خلو المسجد من المصلين وقت

صلاة العشاء وأثناء مباراة المنتخب #لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح — مصريه انا (@samaadhme) January 31, 2022

إيقاف إمام بث فيديو لمسجد يخلو من المصلين أثناء مباراة المنتخب ! يظهر إن ماحدش فاضي#لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح#شادي_جاهين pic.twitter.com/gw1zpcBLNc — شادي جاهين (@shady___jahyn) January 31, 2022

هو وزير الاوقاف عاوز ايه

دا ناقص يطلع قرار بغلق المساجد اثناء المباريات #لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح — Youssry mohamed (@Youssrymohame11) January 31, 2022

إمام مسجد بمطروح وقت الصلاه العشاء صور فيديو للمسجد خالى تماما من المصلين المسجد. اللى عملة ده مفروض يكون جرس انذار ومؤشر خطير للوضع اللى كلنا وصلناله يمكن حد يفوق من الغفله اللى احنا فيها #لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح pic.twitter.com/gQ8exKyhbZ — Elsayed ouda (@ouda_elsayed) February 1, 2022

لا خير فينا ان لم ندعم هذا الرجل

فنحن المقصرين والله

أين هذا الإمام الفاضل من الإعلام الذي ضيع ساعات بث مباشر من أجل مني زكي والمدرسه الراقصه ومنهم من وقف لقلع ملابسها الداخليه احتراما

ونحاسب هذا الرجل على دقيقه بث فيها الخير للعباد وعبادة رب العباد#لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح — Eng_mohamed shaban (@mohamed22103750) January 31, 2022

#لا_لوقف_امام_مسجد_مطروح

هو لو مش المشايخ اللي المفروض

ينبهونا و يصحونا من غفلتنا

مين اللي المفروض ينبهنا ؟!

بزمن أشتكي فيه النفاق من قبح أهله !

ولا لازم كل المشايخ يكونوا بسوفت وير

الشيخ( العطار مبروك ) اللي كان بالفيلم دا👇 pic.twitter.com/KMcWFn3WoO — ❤️🇪🇬Mai Farouk🦅🇵🇸 (@Maifaro74) January 31, 2022