رهبان هندوس يطالبون بإبادة المسلمين وإعلان الهند دولة هندوسية خالصة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقاطع مصورة لعدد من الرهبان الهندوس يطالبون بإعلان الهند دولة هندوسية، وهم يعقدون مؤتمرا مثيرا للجدل في ولاية (أوتار براديش) جنوبي البلاد.

وذكرت صحيفة (إنديا تبرون) أن الراهب الهندوسي (سوميرو بيتاديشوار) كان من أبرز الرهبان الحاضرين في المؤتمر، حيث وجّه رسائل عدة للمجتمع الهندوسي تحمل في طياتها نوعا صريحا من الإسلاموفوبيا.

وبرزت تصريحات بيتاديشوار في فيديوهات تداولها ناشطون عبر المنصات في الهند، كان أبرزها عندما أشار إلى ضرورة تطبيق سياسات الإبادة العرقية التي تمارسها الصين ضد المسلمين الإيغور.

وقال الراهب الهندوسي “الجهاد الإسلامي يمثل خطرا على العالم بأسره، وللقضاء عليه يجب أن نتبنى سياسات الحكومة الصينية”.

Ek baar phir se prayagraj me dharm sansad ko ayojit Kiya gya jisme sant phir se musalmano ke khelaf nafrat bhari baat bole or musalmano ke bade madarso per rok lagane ki baat ho Rahi hai kya iske khelaf police koi karvai nahi karegi .@MirzaZeeman#arrestnarsinghanand pic.twitter.com/Bfvqcz39bR — ƭαรℓεεɱ彡𝕽𝖆𝖟𝖆℘ (@TASLEEM20101464) January 30, 2022

وشدد بيتاديشوار على أنه “لا يجب أن نكون قلقين من الجهاديين، ولكن هناك حاجة أن يحكمهم ملك هندوسي”.

وأضاف الراهب الهندوسي أن المسلمين كانوا يوما ما جزءا من العائلة قبل أن يغيّر أسلافهم دينهم.

ويرى بيتاديشوار ضرورة وجود حملة قومية لإعادة المسلمين إلى الهندوسية.

وفي فيديو آخر متداول للمؤتمر، ظهر أحد الرهبان حاملا سيفا ووجّه رسالة تهديد قال فيها “سوف نقتل كل الخونة والمذنبين، عليكم أن تكونوا مثل رئيس الوزراء أو حاكم ولاية أوتاربراديش. لا أحد يمكنه أن يمنعنا من بناء الدولة الهندوسية”.

وفي فيديو ثالث ظهرت بعض التصريحات الأخرى المعادية للمسلمين على لسان الراهب (جاجاد جورو) قائلا “المسلمون ليسوا بأقلية ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لإنهاء صفتهم كأقلية”.

وأضاف جورو في تصريح أكثر إثارة للجدل “تغيير الدين جريمة مثل الخيانة، ومن يتحول عن دينه يجب أن يُشنق حتى الموت”.

"We will kill all the traitors and sinners..be it the country's prime minister #Modi or the UP chief minister #YogiAdityanath, no one can stop the formation of Hindu Rashtra." #DharmSansad#HinduRashtra #Prayagraj pic.twitter.com/PaOqKq6yT1 — Rishikesh Kumar (@rishhikesh) January 30, 2022

ودان ناشطون خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا الذي تروّج له الجماعات الهندوسية المتطرفة.

وكتب الناشط زايد حامد “هؤلاء الصهاينة الهندوس يعلنون أنه إذا لم توافق الحكومة الهندية على طلبهم بإعلان الهند دولة هندوسية، فإن عصاباتهم الإرهابية المسلحة ستطهّر الهند من كل مسلم وغير هندوسي”.

Declare HINDU RASHTRA or bear the consequences …. These Hindu zionists are declaring that unless the government officially declared India as a Hindu state, their armed terrorist gangs will take the matters into their own hands and cleanse India of every Muslim & non Hindu… pic.twitter.com/UuE0ICZLCD — Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) January 31, 2022

بينما غرّد الصحفي سالمان أنيس قائلا “هؤلاء الذين يطالبون بدولة هندوسية خالصة أصبحوا أكثر جرأة، الأمر خرج من نطاق المعارك الأيديولوجية والفكرية وأصبح معركة من أجل الوجود. يجب أن ننظر إلى الأمور على هذا النحو”.

Those openly praising Godse are emboldened. Those calling for a Hindu Rashtra are emboldened. Those who want to commit genocide or relegate Indian minorities to second-class status are emboldened. This is not an ideological battle. It is an existential one. Treat it like that. — Salman Anees Soz (@SalmanSoz) January 30, 2022

Declare India a 'Hindu Rashtra': sadhus at Magh Mela demand. They pleaded that the Modi government at the Centre and the Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh ban the use of the words 'minority' and 'majority'https://t.co/mayeiVK8rN — Zafarul-Islam Khan (@khan_zafarul) January 31, 2022

Under the weak IPC’s that those two idiots were arrested , it seems that it’s time for their bail already , and all this drama is to show that when they will be granted bail next week, these sanghis will claim victory and claim that the government had to bow to their demands. https://t.co/fuXgbFEcWM — Yousuf Ali Saeed (@Yousufalisaeed) February 1, 2022

وفي مدينة بنجلور الواقعة بولاية كارناتاكا جنوبي الهند، بث ناشطون وصحفيون عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات لمتطرفين هندوس يقتحمون مصلى للمسلمين بهدف منع الصلاة فيه.

ونشر الصحفي الهندي عمران خان مقاطع فيديو للواقعة، وقال إن هؤلاء الناشطين الهندوس ينتمون لحركة (جاناجروتي) الهندوسية اليمينية، وبادروا باقتحام المصلى المخصص للمسلمين على أحد أرصفة القطارات بمحطة (بنجلور) مطالبين بإغلاقه.

Members of #HinduJanajagruti samiti have started campaign objecting to a #prayerhall at #Bengaluru railway station.Jagruti members barged into the prayer hall today.Officials at South Western railways have said that this prayer hall has existed for several years. (1/2)#Karnataka pic.twitter.com/Y5uAObes9U — Imran Khan (@KeypadGuerilla) January 31, 2022

وأضاف خان أن هؤلاء هددوا المسؤولين بأنه إن لم يتم إغلاق المصلى فسينظمون مظاهرة شعبية.

ونقل خان على لسان إدارة المحطة أن قاعة الصلاة موجودة منذ فترة طويلة ولن تغلق.

وفي رسالة لمطالبة هؤلاء الناشطين بالتراجع عن مطالبهم، نشر الصحفي الهندي (ساجي راج) فيديو لمعبد هندوسي وكنيسة صغيرة في محطة القطار وعلق قائلا “لهؤلاء الذين يطالبون بإغلاق قاعة الصلاة الواقعة على الرصيف رقم خمسة، فإن الرصيف رقم سبعة يوجد به معبد هندوسي، فضلا عن وجود كنيسة للمسيحيين على رصيف مصغر”.

For all who spread hatred especially #HinduJanajagrutiSamiti on Muslim prayer hall on platform no 5 in #Bengaluru railway station. Pls note there is also a temple on platform no 7 & Christian prayer hall on a different platform. Pls watch thread mail for video proof. @drmsbc pic.twitter.com/DG5JcO77Od — Sagay Raj P || ಸಗಾಯ್ ರಾಜ್ ಪಿ (@sagayrajp) January 31, 2022

وشارك الناشط الهندي المسلم الملقب بشوجا فيديو اقتحام المصلى وعلق قائلا “إنهم إرهابيون ومشاغبون. يرهبون ويضايقون المسلمين والأقليات الأخرى في الدولة بدعم من الحكومة”.

They are t£rror!st and rioters, terrorising and harassing Muslims and other minorities of the state with the support of the government https://t.co/QRCZDhbYC7 — Shuja (@shuja_2006) February 1, 2022

وكتب الصحفي الهندي (سميرهالرنكار) قائلا “هؤلاء المتطرفون غالبا ما يفلتون بسلوكهم الإجرامي، لأنهم يعلمون جيدا أن الشرطة لن تفعل ضدهم أي شئ”.

Time and time and time again these hoodlums get away with criminal behaviour, knowing the police are not likely to do anything beyond a slap on the risk, if that https://t.co/YnEqGUHF8T — Samar Halarnkar (@samar11) January 31, 2022

وشهدت مدن وولايات هندية عدة في الشهور الماضية حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقلية المسلمة، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تحمل عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وتذهب المنظمات الحقوقية الهندية إلى أن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد، ويسهم رئيس حكومتها ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014 في زيادة سطوتها، تهدف إلى تمييز الهندوس عن باقي الأقليات داخل الهند.