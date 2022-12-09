القمة الخليجية.. البيان الختامي يشيد بنجاح قطر في استضافة كأس العالم ويستنكر الحملات ضدها (فيديو)

اختتمت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، أعمال القمة 43 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والقمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية بحضور عدد من القادة العرب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ورحب البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي بانعقاد القمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية في الرياض، وأعرب البيان عن تطلع الدول الأعضاء لأن تسهم القمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية في تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الصين.

وأكد البيان دعم المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لقرارات مجموعة “أوبك بلس” (+OPEC) لتحقيق التوازن في أسواق النفط.

كما أشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة الخليجية الأمريكية في إطار الشراكة الإستراتيجية.

وأشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما عبر عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر.

وشدد البيان على قوة وتماسك مجلس التعاون؛ مؤكدا أن أمن دول المجلس “كل لا يتجزأ، وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي”.

وأدان البيان التفجير “الإرهابي” الذي استهدف منطقة “تقسيم” وسط مدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي، كما أدان البيان ما سماه “استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والمليشيات الطائفية”.

وأبدى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي استعداد دوله للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار احترام السيادة، وسياسات حسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد المجلس على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد البيان على ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفق تلك الأسس.

التعاون الصيني الخليجي

من جانبه، أشاد الرئيس الصيني شي بمستوى التعاون الصيني الخليجي، وقال إنه يعد بآفاق واسعة في شتى المجالات، وتحدث الرئيس الصيني عن وجود درجة عالية من التكامل بين الطرفين؛ مما يجعل منهما شريكين طبيعيين للتعاون.

وأشار الرئيس الصيني في كلمته إلى قيام بلاده بإنشاء مجلس استثمار مع دول الخليج، وإنشاء المركز الخليجي الصيني للأمن النووي.

وأضاف “علينا تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية” مشددا على أهمية أن تتضافر جهود الصين مع دول الخليج لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية لكل من الصين ودول مجلس التعاون.

كما أشاد الرئيس الصيني بحسن تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 المقام على أراضيها.