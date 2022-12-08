لبناني يرهن سيارته في مستشفى ليتسلم جثة ابنه الرضيع (فيديو)

أثارت صورة مواطن لبناني وهو يحمل جثة ابنه الرضيع جدلا على مواقع التواصل واستنكار العديد من الناشطين، بعد أن أُرفقت بتعليقٍ مفاده أن إدارة أحد مستشفيات شمال لبنان، رفضت تسليمه جثّة الرضيع إلا بعد أن ترك مفاتيح سيارته رهناً لتسديد فاتورة العلاج التي تقدّر بـ 2400 دولار أمريكي، والتي لم يسدد منها سوى مبلغ 400 دولار.

وعكست الصورّة التي هزّت مشاعر الآلاف الواقع الاجتماعي الذي يرافق الشعب اللبناني، وسط تفاقم الأزمة المعيشيّة والماليّة في البلاد منذ عام 2019.

في هذا السياق أكد والد الطفل أحمد حسين البعريني أنّه ” تلقى اتصالا من مستشفى حبتور الحرار العكارية وأخبره بوفاة ابنه الرضيع بعد أن قضى 25 يومًا في الحاضنة”.

وشدد في سياق حديثه على أنه “بعد وصوله الى المستشفى دخل الى مسؤولة قسم المحاسبة لتطلب منه مبلغا قدره 2400 دولار”.

بالفيديو- وكأنّ موت رضيعه لم يكن قاسيا كفاية.. حسين رهن سيارة ابن شقيقته لاخراج جثة طفله من المستشفى pic.twitter.com/q7F28XtHqb — vdlnews – 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) December 6, 2022

وأوضح البعريني “بعدما رأت مسؤولة القسم أنني لا أستطيع تسديد المبلغ، طلبت مني أن أترك مفتاح السيارة التي كانت معي وهي لابن شقيقتي كرهن للمستشفى”.

وتابع “أخذت مفتاح السيارة بعدما علمت أن ثمنها تقريبا بحدود الألفي دولار فتركت مفتاح السيارة وعدت مع جثة ابني سيرا على الأقدام”.

إدارة المستشفى ترد

ونشر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الممولة للمستشفى، خلف أحمد الحبتور، تغريدة قال فيها: “ندعو من الله أن يسكن روح هذا الطفل الرضيع الملاك فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

وأضاف: “مع أننا ندعم مستشفى خلف الحبتور في حرار لخدمة أهلنا في عكار، إلا أننا نرفض أي تصرّف يُبَدّي المصلحة على المواقف الإنسانية ونطلب التوضيح من إدارة المستشفى المستقلة والمسؤولة أمام الله والناس”.

وقد علق مدير مستشفى خلف الحبتور، الدكتور ربيع الصمد على التغريدة قائلا: “نقدر عاليًا دعمكم الدائم لعكار وأهلها ونسأل الله للطفل الرحمة ولأهله الصبر والسلوان”.

وأضاف أن “الطفل بقي في الحاضنة في المستشفى 25 يوما وكانت كلفة علاجه عالية ومع ذلك لم تقصر المستشفى في تقديم العلاج اللازم وما حدث أثناء مغادرة الوالد مع الطفل المرحوم مرفوض وغير مقبول وسيخضع الموظف للمحاسبة الصارمة”.

نقدرعاليًا دعمكم الدائم لعكارو اهلها ونسأل الله للطفل الرحمةولاهله الصبر والسلوان

الطفل بقي في الحاضنةفي المستشفى ٢٥يوم وكانت كلفةعلاجه عاليةومع ذلك لم تقصرالمستشفى في تقديم العلاج اللازم

و ماحدث اثناءمغادرةالوالد مع الطفل المرحوم مرفوض وغيرمقبول وسيخضع الموظف للمحاسبةالصارمة — dr rabihsamad (@rabihsama) December 6, 2022

غضب على مواقع التواصل

وأسِف ناشطون على مواقع التواصل للواقعة، وكان أبرزهم النائب وليدي البعريني الذي قال “أأسف للوضع المتردي الذي بلغه مجال الاستشفاء على صعيد لبنان”، مؤكّدًا أن “بعض المستشفيات يتعاطى مع المرضى بشكل “إجرامي”، وفق بيانٍ له.

أمّا الإعلامية غادة عيد، فقالت: “من يدفع ومن يقبض أثمان الحياة والموت في الوطن! رهن سيارته لاستلام جثة ابنه الذي مات قبل أن يولد”.

الوجع في لبنان حكاية كل يوم. ففي جهنم لا راحة ولا سلامة ولا حياة عادية طبيعية.

رهن سيارته للمستشفى وعاد سيرا على الاقدام مع جثة ابنه الرضيع.

اخ يا بلدنا pic.twitter.com/okUmQ0znxg — Toni Antoun (@ToniAntoun5) December 6, 2022

رهن سيارته للمستشفى مقابل جثة طفله الرضيع💔 الذي توفي بعد إنقضاء ٢٥ يوماً في العناية المشددة وبلغت فاتورته ٢٥٠٠$ وعجز الوالد عن سدادها فأعطاهم السيارة بشكل رهن وعاد به ماشياً على قدميه هل يبكي على إبنه 💔أم على وطن سقطت فيه الأعراف والقيم .

الصورة من #لبنان 💔 pic.twitter.com/2OL9rBpUKv — ريان المصري (@Rian_almasri) December 7, 2022

مواطن لبناني من بلدة فنيدق رهن سيارته لمستشفى الحبتور ليستلم جثة ابنه المتوفي ويعود ماشياً على قدميه ليدفنه.

وزير الصحة اللبناني يا ريت يفيق.. ويرجع يعملنا ثورة متل ما كان قبل. pic.twitter.com/cHX16uSXdL — فاطمة فتوني | Fatima ftouni (@ftounifatima) December 6, 2022

أب لبناني اضطر الى رهن سيارته لإحدى المستشفيات من اجل الحصول على جثة ابنه الرضيع الذي توفي…. لم أجد ما اقول ….😔 pic.twitter.com/ap4NM94ZRL — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) December 7, 2022

الوجع في لبنان حكاية كل يوم. ففي جهنم لا راحة ولا سلامة ولا حياة عادية طبيعية.

رهن سيارته للمستشفى وعاد سيرا على الاقدام مع جثة ابنه الرضيع.

اخ يا بلدنا pic.twitter.com/okUmQ0znxg — Toni Antoun (@ToniAntoun5) December 6, 2022

■ من يدفع ومن يقبض اثمان الحياة والموت في الوطن!

■رهن سيارته لاستلام جثة ابنه الذي مات قبل أن يولد. إنه أب من بلدة فنيدق رفضت إدارة مستشفى الحبتور_حرار تسليم جثة طفله الذي توفي بعد إنقضاء ٢٥ يوماً في الحاضنة وبلغت فاتورته ٢٥٠٠$ وهو عاجزعن دفعها، فرهن سيارته لاستلام الجثة. pic.twitter.com/kQdOpqjNlX — Ghada Eid | غادة عيد (@GhadaMEid) December 6, 2022

رهن سيارته للمستشفى وسلموه ابنه المتوفي

فقط في ما يسمى #وطن اب يحمل ابنه #الرضيع المتوفي ويعود به ماشياً.

رهن مواطن من بلدة فنيدق سيارته لمستشفى #الحبتور بعد أن رفضت الادارة تسليم جثة الطفل الرضيع وبلغت فاتورته ٢٥٠٠$

هل يبكي على إبنه أم على وطن سقطت فيه الاعراف والقيم؟! pic.twitter.com/CAqhr5BRWd — Mirna Saab (@saliba_nourr) December 6, 2022