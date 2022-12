تبادل للسجناء.. إطلاق سراح لاعبة السلة الأمريكية بريتني غرينر مقابل تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه تم الإفراج عن نجمة كرة السلة بريتني غرينر في صفقة تبادل سجناء مع روسيا وهي الآن في طريقها للعودة إلى الولايات المتحدة، منهية ما سماه شهورا من “الجحيم”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها أطلقت سراح غرينر مقابل إفراج الولايات المتحدة عن مواطنها فيكتور بوت وهو مورد أسلحة سابق.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن صفقة المبادلة تمت في مطار أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ووصل بوت تاجر السلاح إلى روسيا بعد الإفراج عنه في صفقة تبادل مع واشنطن بحسب مقطع قصير بثه تلفزيون روسي حكومي.

وظهر بوت متحدثا إلى والدته عبر الهاتف وهو يقول لها متأثرا “أحبك كثيراً”.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض “غرينر في أمان. إنها على متن طائرة. إنها في طريق العودة للوطن بعد شهور من احتجازها ظلما في روسيا، في ظروف لا تُحتمل”، مضيفا أنها ستصل خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأضاف “هذا هو اليوم الذي عملنا من أجله لفترة طويلة. لم نتوقف أبدا عن الضغط من أجل إطلاق سراحها”.

وأٌلقي القبض على غرينر (32 عاما) نجمة فريق فينكس ميركوري بالرابطة الوطنية لكرة السلة للسيدات في 17 فبراير/شباط الماضي.

وأدت حرب روسيا على أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، وما نجم عنه من توتر عميق للعلاقات بين واشنطن وموسكو إلى تعقيد المحادثات بشأن إطلاق سراحها.

وقال مسؤول أمريكي إن بايدن ونائبته كمالا هاريس تحدثا هاتفيا مع غرينر من المكتب البيضاوي. ونشر البيت الأبيض صورة للمكالمة.

وقال بايدن “الأشهر القليلة الماضية كانت جحيما لبريتني” ورفيقتها.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022