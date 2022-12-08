الحكومة البريطانية توافق على مشروع منجم فحم لأول مرة منذ 30 عاما

وافقت الحكومة البريطانية، الأربعاء، على مشروع منجم فحم حجري في مقاطعة كمبريا هو الأول من نوعه منذ 30 عاما.

وذكرت الحكومة في بيان أنه كان سيتم استيراد الفحم من الخارج بدلا من استخراجه من المنجم، مشيرة إلى أن الفحم “سيُستخدم لإنتاج الصلب” وليس “لإنتاج الكهرباء”.

وسيوفر المنجم 500 فرصة عمل، ويهدف المنجم إلى استخراج حوالي 2.7 مليون طن سنويا، لتزويد مصانع الصلب في المملكة المتحدة وأوربا.

وأعطت الحكومة البريطانية موافقتها المبدئية على المشروع، في مطلع عام 2021، ما أثار غضب المنظمات غير الحكومية.

وقررت السلطات المحلية في مقاطعة كمبريا إعادة فحص المشروع قبل أن تتولى الحكومة الملف معلنة عن إجراء تحقيق عام.

وفي النهاية، خلص مفتش إلى دعم المشروع على أساس أن استراتيجية إزالة الكربون الصناعي في المملكة المتحدة لا تحظر استخدام الفحم في تصنيع المعادن، وفق وثيقة نشرتها الحكومة الأربعاء.

وفي ظل أزمة الطاقة، لا سيما في أعقاب حرب أوكرانيا، طلبت الحكومة البريطانية أيضا من ثلاث شركات للطاقة إبقاء محطاتها التي تعمل بالفحم مفتوحة هذا الشتاء.

وتؤكد الحكومة أن هدفها المتمثل في الاستغناء عن الفحم الحجري في إنتاج الكهرباء بحلول عام 2024 لم يتغير.