إعلام إسرائيلي: تحقيق بشأن فقدان “خرائط عسكرية حساسة” كانت بحوزة جنود الاحتلال في جنين

كشفت هيئة البث الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يحقق في تقارير عن سقوط “خرائط عسكرية حساسة” كانت بحوزة جنوده عند اقتحامهم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الخميس في عملية عسكرية استشهد خلالها 3 فلسطينيين.

وقالت الهيئة الإسرائيلية “نشر فلسطينيون وثائق حساسة لخرائط زُعم أنها سقطت من جنود الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين، مع تفاصيل أحد المطلوبين عليها، ويجري التحقيق في الحادث من قبل الجيش”.

وقالت مواقع إسرائيلية “على إحدى الخرائط، تم وضع علامة على منزل وتوجد صورة لأحد المستهدفين بالاعتقالات هو خالد أبو الهيجة”.

من جانبه، نشر إيمانويل فابيان الذي عرف نفسه بأنه مراسل عسكري، على تويتر، بعض تفاصيل هذه الخرائط معلّقًا “يبدو أن جنديًّا إسرائيليًّا أسقط عن طريق الخطأ خريطة في جنين أثناء العملية هذا الصباح، الأسماء الحركية للطرق المختلفة هي فرنسا والبرتغال والبرازيل وإنجلترا”.

Looks like an IDF soldier accidentally dropped a map in Jenin during the raid this morning. The codenames for various roads are France, Portugal, Brazil, England… #WorldCup2022 pic.twitter.com/WtXljc5L3y

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 8, 2022