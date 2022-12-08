متطرفون وضباط جيش سابقون.. الاستخبارات الألمانية تكشف تفاصيل عن “محاولة الانقلاب”

كشف رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية، إن مجموعة من الشخصيات اليمينية المتطرفة وضباط سابقين في الجيش خططوا “لمحاولة الانقلاب” التي أعلنت ألمانيا عنها أمس.

وتتوقع السلطات الألمانية تنفيذ المزيد من الاعتقالات والمداهمات في الأيام المقبلة على صلة بجماعة يمينية متطرفة (حركة مواطني الرايخ)، يقول الادعاء إنها كانت تستعد لقلب نظام الحكم باستخدام العنف من أجل تنصيب فرد سابق من عائلة مالكة ألمانية كزعيم للبلاد.

وقال جورج ماير وزير الداخلية في ولاية تورينجن بشرق ألمانيا لمحطة ألمانية محلية اليوم الخميس “بناء على خبرتي، عادة ما تكون هناك موجة ثانية من الاعتقالات”.

وكانت الجماعة تسعى إلى تنصيب هاينريش الثالث عشر، الذي يستخدم لقب أمير، المنحدر من عائلة رويس الملكية في تورينجن.





واعتقلت السلطات أمس الأربعاء 25 من أعضاء الجماعة وأنصارها في مداهمات شارك فيها نحو 3 آلاف من قوات الأمن، ووصفها ماير بأنها غير مسبوقة في تاريخ ألمانيا الحديث.

وقال مدير مكتب الشرطة الاتحادية لمحطة تلفزة محلية اليوم الخميس إن عدد المشتبه بهم في القضية وصل حاليًا إلى 54، والعدد مرشح للارتفاع، وكشف بأنه حددوا هوية المزيد من الأشخاص، لكن لم يتم التأكد بعد من صلتهم بالجماعة.

وكشف أن الشرطة عثرت خلال مداهمات أمس الأربعاء على معدات تتنوع بين سترات واقية وأقواس وسهام وبنادق وذخيرة، فضلًا عن مخططات لتشكيل “قيادة لحماية الوطن” وأدلة على تجنيد آخرين.

وأضاق قائلًا “لدينا مزيج خطر من الناس يتبعون قناعات غير عقلانية بعضهم لديه الكثير من المال وآخرون يملكون أسلحة ولدينا خطة لشنّ هجمات وتوسيع شبكاتهم”.

استخدام العنف

وكشف رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية، في حديث لمحطة تلفزة محلية مساء أمس الأربعاء، أن مجموعة من اليمينيين المتطرفين وضباط سابقين في الجيش اشتروا أسلحة، لتنفيذ خطة “الانقلاب”.

وقال إن المجموعة لديها شبكة كبيرة في جميع أنحاء البلاد، وكان لديهم خطط محددة، وكانوا مستعدين لاستخدام العنف، حتى لو كان ذلك يعني قتل الناس.

وأوضح المسؤول الأمني أن المجموعة خضعت في الشهرين الماضيين لمراقبة أجهزة الأمن وأكد أن السلطات قررت إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب بعد أن أصبح من الواضح أن المجموعة لديها خطط ملموسة للإطاحة بالحكومة بوسائل عنيفة.

وأمس الأربعاء أعلنت السلطات الألمانية إلقاء القبض على 25 من الشخصيات اليمينية المتطرفة بينهم ضباط سابقون في الجيش و3 أجانب، بتهمة التخطيط لتنفيذ ما قالت إنه انقلاب.

وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي في بيان، إن السلطات المختصة أحبطت مخطط انقلاب عبر شن هجمات تسعى لإحداث فوضى في البلاد، والاستيلاء على السلطة.

وأوضح البيان أنه شارك في المخطط 52 مشتبها، بينهم مجموعة تابعة لحركة مواطني الرايخ (يمينية متطرفة) وضباط سابقون، بحسب البيان.

ولا تعترف (حركة مواطني الرايخ) التي تأسست في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021، بالنظام السياسي الألماني القائم، ولا بالدولة الألمانية في صورتها الحالية، وتعترف بالإمبراطورية الألمانية.