فجر الشهداء.. إضراب شامل في جنين بعد ارتقاء 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وقات وكالة الأنباء الفلسطينية إن الشهداء الثلاثة هم: صدقي زكارنة من الحي الشرقي في مدينة جنين (22 عاما) وطارق الدمج من مخيم جنين (32 عاما) وعطا الشلبي من بلدة قباطية جنوب جنين (46 عاما).

تغطية صحفية:" جانب من وداع الشـ.ـ&ـ.ـداء الثلاثة في مخيم جنين قبل قليل". pic.twitter.com/2uGUVIs9os — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 8, 2022

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المرتفعة.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان أن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي اتجاههم بشكل كثيف، مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة شابين في ساقيهما.

المسعف غسان السعدي يتحدث عن مجزرة الاحتلال في جنين pic.twitter.com/jKQJSXleer — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2022

وذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف كانت تحاول نقل أحد المصابين، وأن سائقها نجا من موت محقق.

من جانبها قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن كتيبة جنين تستهدف آليات وقوات الاحتلال في مخيم جنين برشقات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف بشكل مباشر في جنين pic.twitter.com/9EMUCvnz3h — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2022

واعتقلت قوات الاحتلال مناضلين فلسطينيين هم: باجس محمود الكايد من جنين، وأحمد طاهر جرادات، وخالد أبو الهيجا، وأشرف البدوي من مخيم جنين.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثامين الشهداء، وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

فيديو لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها جنين pic.twitter.com/8pT3hW88Ug — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2022

إضراب شامل

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين اليوم، إضرابا شاملا حدادًا على أرواح الشهداء، وتنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعت كافة المواطنين إلى المشاركة في تشييع الشهداء.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.

حمل أحد الشبان الثلاثة على الأكتاف عقب اغتياله برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين فجر اليوم pic.twitter.com/FcobyAt6PB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2022