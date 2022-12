أوكرانيا تواجه نقصا حادا في الكهرباء وروسيا تعتزم استعادة 4 مناطق ضمتها سابقا

فرضت أوكرانيا انقطاعا طارئا للتيار الكهربائي، اليوم الخميس، في الوقت الذي تحاول فيه إصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت من الضربات الجوية الروسية.

وقالت شركة تشغيل الشبكة الوطنية إن الضربات الروسية تسببت في نقص كبير في الإمدادات.

وقصفت روسيا منشآت الطاقة في أنحاء أوكرانيا في أحدث موجة من الهجمات يوم الاثنين، وذلك في وقت يرتفع فيه استهلاك الطاقة عادة بسبب حلول فصل الشتاء.

وقالت شركة “أوكرانرجو” المشغلة لشبكة الكهرباء “اعتبارًا من الساعة 11 صباحا يوم 8 ديسمبر، بسبب الأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية لمحطات الطاقة وشبكة الجهد العالي، يعاني النظام من نقص كبير في الكهرباء”.

وأضافت أن الطقس زاد الوضع سوءًا، إذ تواجه المناطق الغربية الصقيع والأمطار والثلوج والرياح العاتية التي تسببت في تجمد الأسلاك، لكن أصعب الأوضاع كانت في المناطق الشرقية حيث كان القتال أعنف.

وقال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا “في جميع المناطق، هناك نقص في الطاقة يصل إلى ثلث ما هو مطلوب”.

