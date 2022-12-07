سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

عقب مطاردته شرق رام الله.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

7/12/2022-|آخر تحديث: 7/12/202209:14 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سلواد شرق رام الله.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد المواطن مجاهد محمود حامد (32 عاما) الذي قتلته قوات الاحتلال عقب مطاردته شرق رام الله”.

وكانت قوات الاحتلال قتلت حامد بزعم إطلاقه النار من مركبته نحو نقطة عسكرية قريبة من مستوطنة عوفرا.

والشهيد حامد من بلدة سلواد، هو أسير محرر أمضى نحو 10 سنوات في سجون الاحتلال، ومتزوج ولديه طفل عمره 3 سنوات.

وقال جيش الاحتلال في بيان “وصل بلاغ حول قيام سيارة بإطلاق النار نحو نقطة عسكرية قريبة من بلدة (مستوطنة) عوفرا قرب رام الله في وسط الضفة الغربية”.

وأضاف أن جنوده نفذوا مطاردة بعد إطلاق نار من سيارة على موقع عسكري.

وتابع البيان “خلال المطاردة رصد المشتبه به الجنود ونزل من السيارة وأطلق النار عليهم، فرد الجنود بالذخيرة الحية وقاموا بتحييد المهاجم”.

وأشار إلى “أن قوات الجيش تقوم بأعمال تمشيط بحثًا عن مشتبه بهم”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “هربت السيارة تجاه قرية عين يبرود الفلسطينية، وقام الجنود بمطاردتها وإطلاق النار على منفذ الهجوم الذي أصيب بجروح قاتلة”.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن الجيش أغلق عدة طرق وأقام حواجز عسكرية أدت إلى عزل قرى وبلدات شرقي رام الله عن بقية أرجاء المحافظة عقب إطلاق النار.

ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا في التوتر جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تُفجر اشتباكات بين جيش الاحتلال والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.

وبحسب مصادر فلسطينية ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 213، بينهم 161 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.

وكان الاتحاد الأوربي قد أعرب عن “قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”، مشيرا إلى أن “عام 2022 هو الأكثر دموية منذ عام 2006”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات