حبس مديرة حضانة في مصر بعد تعذيبها لأطفال.. وغضب على مواقع التواصل

قررت النيابة العامة المصرية حبس مديرة دار حضانة خاصة بالإسكندرية 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على أطفال وتعذيبهم وتعريض حياتهم للخطر.

كان تسجيل مسرب لما قيل إنه واقعة تعذيب لطفلة داخل دار حضانة، قد هز وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تسريب التسجيل عبر مجموعة لأولياء أمور الأطفال في الحضانة على تطبيق واتساب.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر على مدار الساعات الماضية عشرات الشهادات إذ روى أولياء أمور لأطفال حاليين وسابقين فظائع كانت تحدث لأطفالهم دون علمهم.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها استمعت لشهادة 4 من ولاة أمور الأطفال بالحضانة، والذين أكدوا ديمومة تعدي مديرتها على بنيهم ضربًا وصفعًا، مما أحدث بهم إصابات، وأنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.

وتابعت النيابة أنها استمعت لأقوال معلمتين وعاملة بالحضانة، أكدن تَكرار تعدي مديرتها على الأطفال، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدي قدمته لولاة أمر الطفل المُعتدَى عليه.

وتلقت النيابة إفادة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وتقديم شكوى ضدها عام 2020 عن واقعة مماثلة. كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها، نظراً لاستقبالها أطفالاً أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن.

ووفقا للبيان، فقد انتدبت النيابة العامة خبيرا من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذي أكد تعرض الأطفال لأذى بدني ونفسي من مديرة الحضانة، مما خلَّف لديهم آثارا نفسية سلبية.

وذكرت النيابة أن مديرة الحضانة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام، وتبيَّن عدم حصولها على أي شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفاؤها بالاطلاع على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة والسكان أن المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخذ كافة الإجراءات القانونية في واقعة تعدي مديرة حضانة على الأطفال بالضرب بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خط نجدة الطفل 16000، رصد الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى عدة بلاغات من أسر الاطفال، مؤكدًا إحالة البلاغات للنيابة العامة حفاظا علي حقوق الأطفال وأسرهم.

غضب على مواقع التواصل

وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن غضبهم من تصرف المديرة، وطالبوا بإنزال أقسى العقوبات.

مديرة حضانة في الإسكندرية كانت بتضرب وتعذب أطفال عمرهم سنتين وتلاتة.. كلام أولياء الأمور مرعب والواحد مش متخيل أنه في حد يجي له قلب يعمل كده.. ومش عارف ايه الحل اللي ممكن الناس تعمله.. محدش يودي عياله حضانة في مصر غير لما يكون قادر يعبر عن اللي بيتعرض له، طالما الجنان وصل لكده — Esmail Abd El-aty (@AtyEsmail) December 6, 2022

مش مفهوم ازاي مديرة حضانة تعمل كده في اطفال وليه؟ هل هي مريضة ولا ايه الموضوع؟ والاهل ازاي طول الوقت محسوش بالممارسات الحيوانية دي مع اطفالهم ؟ ولو المديرة مريضة ايه موقف باقي العاملين ؟ — Ⲁⲓⲙⲁⲛ. Ϣ. Ⲣ. Ⲓⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲣ ✝ (@proudcoptic) December 7, 2022

العيب مش على الحضانة و لا مديرة الحضانة

العيب على الأمهات اللي مايستاهلوش نعمة الأبناء، اللي راميين عيالهم في حضانة.

شعورك ايه كأم لما في الوقت اللي انتي بتضحكي فيه و سعيدة و بتاكلي بشهية ابنك كان بيتعذب و يبكي و يتمنع عنه الأكل.#حضانة_الاسكندرية — far away (@faraway9375) December 7, 2022

مش فاهم إيه الدافع من القصة كلها،

لكن الروايات المفزعة العجيبة حول موضوع #حضانة_الإسكندرية يصعب تصديقها و مش منطقية. ممكن يبقى فيه مريض نفسي أو اتنين بيعذبوا أطفال .. لكن كتيبة كاملة من مديرة و مشرفات و مدرسات بيعذبوا أطفال و كأنهم جنود أمريكيين في سجن أبو غريب؟ صعب! https://t.co/BF77B2G4cF — خالد عبد الآخر (@7esabraqm2011) December 7, 2022

الله يكون فى عون الاهلى الولاد اللى مديرة حضانة اسكندرية كانت بتعذبهم…ازاى قدروا يعملوا محاضر ويستنوا ..ازاى محدش جبها من شعرها و اداها عشرين قلم ع وشها ..ازاى محدش كسر الحضانة ع دماغ أهلها.. والله انا مكنتش سبت مكان فيها سليم#حاكموا_سارة_ذكي — DY (@NoOne_Just_DYY) December 6, 2022

مديرة حضانة بالاسكندرية

واسمها طلع هاشتاق ترند كمان

الله يقطعها سمعت صوتها وهي بتضرب بيبي وببكي حرقت دمي نفسي اقتلها — ٖ (@doaa_ma3lesh) December 7, 2022

لسا شايفة ستوريز حد منزلها على انستاجرام عن مديرة حضانة بتعذب الولاد في الحضانة بتاعتها وبتضربهم وبتلسعهم بالنار ولو بنت شعرها طويل بتشد شعرها لحد ماتخرجه في ايديها!!!!!! ليه حد يكون بالوحشية والقرف ده بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيها دي تستحق تدوق من العذاب اللي عذبته للولاد ده! — يويو (@Ayahanafy70) December 6, 2022

أنا مقدرتش أكمل الفويس بتاع مديرة الحضانة اللي بتعذب الأطفال😭😭😭😭😭😭 #حضانة_الإسكندرية — ست الحتة (@larosanera10) December 7, 2022