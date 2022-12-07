حادث مفجع.. اللحظات الأخيرة لاصطدام طائرة واحتراق شابة تركية وطيار (فيديو)

لم تعلم خبيرة التجميل التركية بوركو ساجلام -التي استأجرت طائرة للتنزه- أن المقطع المصوّر الذي نشرته على حساباتها بمواقع التواصل من داخل الطائرة وأرفقته بكلمة “وداعًا” سيكون الأخير لها.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل مقطعًا مصورًا يُظهر اللحظات الأخيرة لاصطدام الطائرة ذات المحرك الواحد بمحطة لتوليد الطاقة الكهربائية.

ويظهر في التسجيل ساجلام وهي في العشرينات من عمرها تصور نفسها من داخل قمرة القيادة.

وأظهرت التسجيلات المصورة المتداولة الحادث المفجع، حيث تحولت الطائرة المخصصة لشخصين فقط إلى كتلة نارية بعد اصطدامها بشيء ما، وسقطت أرضا خلال ثوان معدودة.

مسار الرحلة

وأقلعت خبيرة التجميل والطيار هاكان كوكسال (54 عامًا) من ساكاريا باموكوفا، وتظهر الكاميرات الأمنية من مكان إقلاع الطائرة وهي تسير على المدرج قبل لحظات من الإقلاع.

ووفق وسائل الإعلام التركية فإن آخر تواصل مع الطائرة كانت تحلق على ارتفاع نحو 4000 آلاف قدم، ثم فقد الاتصال، ليتم العثور لاحقا على حطام الطائرة متفحما على أرض في مقاطعة بورصة.

وقال عمدة بلدية مدينة ألينور أكتاش إن طائرة التدريب أقلعت من ساكاريا باموكوفا ولم تكن هناك معلومات واضحة عن الوجهة.

وأضاف أكتاش وفق ما نقلته صحيفة (زمان) التركية “لسوء الحظ، تحطمت طائرة التدريب بالقرب من محطة توليد الكهرباء وفقد شخصان حياتهم. كانت مدينة بورصة ضبابية وممطرة، ووصلت فرق الإطفاء التابعة لنا إلى مكان الحادث في وقت قصير جدًا بعد البلاغ”.