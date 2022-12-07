بوتين: الحرب في أوكرانيا ستستمر “لفترة طويلة” وخطر الحرب النووية يتصاعد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر “لفترة طويلة”، محذرا من أن خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد، لكنه أكد أن بلاده تعتبر ترسانتها النووية رادعا دفاعيا ليس إلا.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع المجلس الروسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان المقرب من الكرملين، إنه “فيما يتعلق بمدة العملية العسكرية الخاصة، بالطبع، قد تكون عملية طويلة”.

لكنه ذكر أنه لا يوجد سبب للقيام بجولة ثانية من التعبئة في هذه المرحلة، بعد استدعاء 300 ألف جندي من قوة الاحتياط في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

وأضاف: “في ظل هذه الظروف، لا معنى للحديث عن أي تعبئة إضافية”.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده ستدافع عن نفسها “بكل الوسائل المتاحة”، مؤكدا أن الغرب ينظر إلى روسيا على أنها “دولة من الدرجة الثانية ليس لديها الحق في الوجود على الإطلاق”.

ورغم تقلص المساحات التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، قال بوتين إن هناك نتائج مهمة تحققت لصالح بلاده، مشيرا إلى أن بحر آزوف “أصبح بحرا داخليا”.

وأعلن بوتين في سبتمبر الماضي ضم أربع مناطق أوكرانية رغم أن السيطرة الروسية عليها ليست سوى جزئية فيما تجري معارك بشكل شبه يومي.

وحذر الرئيس الروسي من أن خطر نشوب حرب نووية يتصاعد، وذلك في تحذير هو الأحدث في سلسلة تحذيرات مماثلة من موسكو. لكنه قال إن روسيا لن تتهور وتهدد باستخدام مثل هذه الأسلحة.

وقال بوتين: “لم نصب بالجنون، فنحن ندرك ما هي الأسلحة النووية.. لدينا هذه الوسائل على نحو أحدث وأكثر تقدما من أي دولة نووية أخرى. هذه حقيقة واضحة”.

وأضاف: “لكننا لسنا على وشك الركض في أنحاء العالم ملوحين بهذا السلاح مثل شفرة حلاقة”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، وليست روسيا، هي التي نشرت ما يسمى بالأسلحة النووية “التكتيكية” في دول أخرى.