أنقرة ترصد مشاهد دفع اليونان للمهاجرين في البحر نحو المياه التركية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مشاهد رصدتها طائرة مسيّرة تابعة لقواتها البحرية، تُظهر خفر السواحل اليوناني وهو يدفع مهاجرين غير نظاميين نحو المياه الإقليمية التركية، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضحت الوزارة أن تلك المشاهد التُقطت يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مياه بحر إيجة.

وأضاف البيان أن خفر السواحل التركي سارع إلى إنقاذ المهاجرين غير النظاميين الذين تعرضوا للمضايقات اليونانية.

1️⃣ On December 4, 2022, a Turkish Navy UAV detected irregular migrants being transferred to an inflatable boat and pushed back towards Turkish territorial waters by the Greek Coast Guard in the south of the Bozburun in the Aegean Sea. pic.twitter.com/olffYOq3Fr

