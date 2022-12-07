أنقرة ترصد مشاهد دفع اليونان للمهاجرين في البحر نحو المياه التركية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مشاهد رصدتها طائرة مسيّرة تابعة لقواتها البحرية، تُظهر خفر السواحل اليوناني وهو يدفع مهاجرين غير نظاميين نحو المياه الإقليمية التركية، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضحت الوزارة أن تلك المشاهد التُقطت يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مياه بحر إيجة.

وأضاف البيان أن خفر السواحل التركي سارع إلى إنقاذ المهاجرين غير النظاميين الذين تعرضوا للمضايقات اليونانية.

1️⃣ On December 4, 2022, a Turkish Navy UAV detected irregular migrants being transferred to an inflatable boat and pushed back towards Turkish territorial waters by the Greek Coast Guard in the south of the Bozburun in the Aegean Sea. pic.twitter.com/olffYOq3Fr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2022

وكانت فِرق خفر السواحل التركية قد أنقذت أمس الثلاثاء 34 مهاجرا غير نظامي قبالة شواطئ ولاية موغلا.

وتم إنقاذ المهاجرين الذين دفعهم الجانب اليوناني إلى المياه الإقليمية لتركيا، في عمليتين منفصلتين قبالة شواطئ قضاء داتشا في موغلا، وفق ما أفادت قيادة خفر السواحل في بيان، الثلاثاء.

وأوضح البيان أنه جرى إنقاذ 22 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي، و12 آخرين كانوا ضمن طوافة نجاة.

وعقب نقلهم إلى اليابسة، أحيل المهاجرون إلى مديرية الهجرة.

كما أنقذت فِرق خفر السواحل التركية 173 مهاجرا غير نظامي في عمليات متفرقة قبالة شواطئ ولايتي إزمير وموغلا، أول أمس الاثنين.

وجرى إنقاذ 63 مهاجرا دفعهم الجانب اليوناني إلى المياه الإقليمية التركية قبالة شواطئ إزمير (غرب) وفق بيان لقيادة خفر السواحل، الإثنين. وأنقذت الفرق أيضا 38 مهاجرا انجرف قاربهم المطاطي بسبب خلل في محركه قبالة شواطئ إزمير.

كما تم إنقاذ 72 مهاجرا دفعهم الجانب اليوناني، وكانوا على متن قارب مطاطي وطوافتي نجاة، قبالة شواطئ مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.