بصواريخ أرض جو.. “القسام” تعرض مشهد تصديها لغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعًا مصورًا يعرض استهداف مقاتليها طائرات إسرائيلية أغارت على قطاع غزة، فجر الأحد.

وأظهر مقطع “القسام” أحد مقاتليها يطلق صاروخًا أرض جو (لم يحدد نوعيته) تجاه طائرات عسكرية إسرائيلية، من دون الحديث عن إصابة الهدف من عدمه.

وفي بداية مقطعها المصور، ذكرت كتائب القسام أنه “مشاهد من تصدي الدفعات الجوية القسامية للطيران الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض- جو”.

في تصريح صحفي.. كــتــائب القــســام: "دفاعاتنا الجوية تصدت فجر اليوم للطيران الحــربي الصــهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصــواريخ أرض-جو وبالمضــادات الأرضية". — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 4, 2022

وفجر اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أهداف متفرقة في قطاع غزة بينما أعلنت كتائب “القسام” أن “دفاعتها الجوية تصدت للمقاتلات الإسرائيلية بصواريخ أرض-جو”.

وشنت مقاتلات الاحتلال 3 غارات على أهداف متفرقة في وسط قطاع غزة وجنوبه، نتج عنها سماع دوي انفجارات ضخمة.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع أي إصابات جراء الغارات، التي تسببت بأضرار مادية في المواقع المستهدفة.

تغطية صحفية: "مشاهد للغارات التي شنّتها طائرات الاحتلال على أحد المواقع غرب مدينة خانيونس". pic.twitter.com/6waRI26ouy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 4, 2022

من جانبه، ذكر حازم قاسم المتحدث باسم حماس أن “تصدّي كتائب القسام للعدوان الصهيوني على غزة، ردًا مباشرًا على قصف الاحتلال للقطاع”.

وأضاف في بيان “الرد المباشر (الذي أبدته القسّام) يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات (الخاصة بالاشتباك)، وستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن تواجده”.

وأوضح أن إسرائيل توسّع من “عدوانها على الشعب بقصف غزة، بعد جريمة إعدام الفلسطيني عمار مفلح في مدينة نابلس، الجمعة”.

تغطية صحفية .. الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم :" لن نسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وسنواصل الدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده، وتوسيع عدوان الاحتلال بقصف قطاع غزة، بعد جريمته باعدام عمار مفلح في حوارة لن يوقف ثورة شعبنا، وسنظل نساند انتفاضة شعبنا". — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 4, 2022

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان، إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت “نفقًا وموقعًا عسكريًا لحماس جنوبي قطاع غزة”.

وتابع “جاء الهجوم ردًا على إطلاق قذيفة نحو إسرائيل من قطاع غزة مساء أمس (السبت)، وإطلاق نار على المقاتلات”.

ومساء أمس السبت، أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

ولم يحدد جيش الاحتلال مكان سقوط الصاروخ، كما لم يصدر تعليق فلسطيني فوري بالخصوص.