أردوغان يؤدي أغنية تراثية مع المطرب إبراهيم تاتليسيس (فيديو)

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المطرب إبراهيم تاتليسيس جزءًا من أغنية شعبية تراثية، خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وتقول كلمات الأغنية (حول أطراف أورفة جبالٌ عليها غيوم/ كبدي يحترق وعيناي تبكيان/ همومي الظالمة تكوي الكون/ أمان أمان/ لا تتجولي يا غزالة في هذه الجبال/ سوف يصطادونك/ سوف يفرّقونك عن أمك وأبيك وحبيبك).

وعبّر أردوغان عن سعادته بزيارة شانلي أورفة التي تُعَد مدينة الأنبياء وأجمل مدينة في العالم، وفق تعبيره.

وفي الفعالية، أعلن الرئيس التركي أن حكومته تنشئ منطقة صناعية للطاقة المتجددة في شانلي أورفة، موضحًا أن الهدف من إنشائها هو جعل الولاية واحدة من أكبر مراكز الطاقة المتجددة في تركيا.

ووصف شانلي أورفة (المتاخمة للحدود السورية) بأنها مدينة الحضارات التي تمتزج فيها مشاعر الأخوّة، وعاش فيها الأتراك والأكراد والعرب في أخوّة لعدة قرون.

واستطرد “حوّلنا هذه الوحدة المستمرة منذ ألف عام إلى إحدى أجمل الثروات الثقافية في العالم”.