سياسة|أمريكا

وزير الدفاع الأمريكي: لن ندع الصين تعيد تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ بطريقتها

لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي
لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي (غيتي)
4/12/2022

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة تعمل على اكتساب وضع عسكرى يكون أكثر فتكًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ كجزء من الجهود المبذولة للتأكد من أن الصين لا تهيمن على المنطقة بالطريقة التي تنوي القيام بها.

وأضاف أوستن لمنتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي بكاليفورنيا، السبت، أن الصين هي “الدولة الوحيدة التي لديها الإرادة والقدرة وبشكل متزايد على إعادة تشكيل منطقتها والنظام الدولي ليناسب تفضيلاتها الاستبدادية”، على حد تعبيره.

وتابع “سأكون واضحًا، لن نسمح بحدوث ذلك”، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال أوستن “سنحافظ على أفضليتنا القتالية في الحروب ونشحذها، وسنعزز وجود قواتنا لاكتساب وضع عسكرى يكون أكثر فتكًا وقدرة على الحركة والنشر”.

وأشار إلى القاذفة الشبح (بي-21) التي كُشف عنها، الجمعة، على أنها عنصر أساسي في استراتيجية الردع، ووصفها بأنها “أول قاذفة استراتيجية منذ أكثر من ثلاثة عقود”، مؤكدًا أنها “شهادة على تقدّم أمريكا الدائم في البراعة والابتكار”، حسب قوله.

وفي السياق، حذّر أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، الصين من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات الواسعة النطاق في البلاد، قائلين إن أي استخدام للقوة سيؤثر في العلاقات مع واشنطن.

وفي رسالة نُشرت الجمعة، ذكّر 42 عضوًا من مجلس الشيوخ -المؤلف من 100 عضو- بقمع الحزب الشيوعي الصيني العنيف للانتفاضة الديمقراطية التي قادها طلاب وتركزت في ميدان (تيان آن مين) عام 1989.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الجمعة، إن الشعب الصيني يجب أن يتمتع “بالحقوق العامة التي يتمتع بها الناس في أنحاء العالم” في التجمع السلمي.

وتشهد الصين منذ نهاية الأسبوع الماضي أكبر تظاهرات منذ احتجاجات ميدان (تيان آن مين)، أثارها الغضب من عمليات الإغلاق والقيود الصارمة لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 مع اتساع مطالب الاحتجاجات إلى دعوات لمزيد من الحرية السياسية.

وسارعت الأجهزة الأمنية الصينية إلى إيقاف التظاهرات رغم تحرك الحكومة أيضًا لتخفيف بعض القيود الصحية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات