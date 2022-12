وزير الدفاع الأمريكي: لن ندع الصين تعيد تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ بطريقتها

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة تعمل على اكتساب وضع عسكرى يكون أكثر فتكًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ كجزء من الجهود المبذولة للتأكد من أن الصين لا تهيمن على المنطقة بالطريقة التي تنوي القيام بها.

وأضاف أوستن لمنتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي بكاليفورنيا، السبت، أن الصين هي “الدولة الوحيدة التي لديها الإرادة والقدرة وبشكل متزايد على إعادة تشكيل منطقتها والنظام الدولي ليناسب تفضيلاتها الاستبدادية”، على حد تعبيره.

وتابع “سأكون واضحًا، لن نسمح بحدوث ذلك”، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.

Here in Simi Valley, Calif., where I’ll attend the Reagan National Defense Forum to speak on some of the most urgent challenges we are facing today. pic.twitter.com/0YAexBJpV1

وقال أوستن “سنحافظ على أفضليتنا القتالية في الحروب ونشحذها، وسنعزز وجود قواتنا لاكتساب وضع عسكرى يكون أكثر فتكًا وقدرة على الحركة والنشر”.

وأشار إلى القاذفة الشبح (بي-21) التي كُشف عنها، الجمعة، على أنها عنصر أساسي في استراتيجية الردع، ووصفها بأنها “أول قاذفة استراتيجية منذ أكثر من ثلاثة عقود”، مؤكدًا أنها “شهادة على تقدّم أمريكا الدائم في البراعة والابتكار”، حسب قوله.

The B-21 is a testament to the best of America’s vibrant and diverse industrial base. It’s this sort of advance that makes us great and this sort of advance doesn’t just happen. It takes investment. It takes cooperation. And it takes partnership. pic.twitter.com/4Gx1O1w009

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) December 3, 2022