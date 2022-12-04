قتيل وجرحى.. متظاهرون غاضبون يقتحمون مبنى محافظة السويداء ويزيلون صور الأسد (فيديو)

قُتل شخص وأصيب آخرون إثر إطلاق قوات أمن النظام السوري النار على متظاهرين في مدينة السويداء جنوبي البلاد.

وتجمّع عشرات المواطنين وسط السويداء، ونددوا بسوء الأوضاع المعيشية وعدم تأمين النظام مستلزمات الحياة الأساسية في المدينة، ورفع المحتجون لافتات ورددوا هتافات تطالب بتحسينها.

في المقابل، أفاد إعلام سوري رسمي بأن عشرات من “الهاربين من العدالة” اقتحموا مقر محافظة السويداء وحرقوا ملفات وأوراقًا رسمية.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات لمقر المحافظة بعد أن اقتحمه متظاهرون غاضبون رددوا هتافات تدعو إلى الإطاحة برئيس النظام بشار الأسد، وقال سكان وشهود إن الاحتجاجات مرتبطة بالصعوبات الاقتصادية.

وبثت شبكة (السويداء 24) لقطات لإطلاق النار الكثيف من الشرطة ووقوع إصابات في صفوف المدنيين بمحيط مبنى المحافظة، كما رصدت توافد المحتجين وتصاعد الهتافات وإزالة صور الأسد.

عاجل: توتر شديد في محيط السرايا الحكومي بعد دخول سيارة أمنية محملة برشاش متوسط، بين المتظاهرين الذين هاجموها وقاموا بتحطيمها. pic.twitter.com/4B73eWazfN — السويداء 24 (@suwayda24) December 4, 2022

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية بإصابة 30 شخصًا جرّاء إطلاق القوات الأمنية النار باتجاه المحتجين أمام مبنى محافظة السويداء لتفريقهم.

ونقلت عن متظاهر قوله “المئات من أبناء المحافظة تجمعوا وسط المدينة وأمام مبنى السرايا الحكومية احتجاجًا على الأوضاع المعيشية ومطالبين بإسقاط النظام”.

ووفق المتظاهر، فقد اقتحم المحتجون المبنى وأزالوا صور بشار الأسد من مدخله ومن داخل مكاتبه وحرقوا بعضها، بجانب حرق سيارة تابعة لقوات الأمن.

وقال مصدر في محافظة السويداء للوكالة الألمانية “القوات الأمنية تدخلت عندما حاول محتجون اقتحام مبنى المحافظة وإشعال النار في سيارة، وعملت على إبعادهم عن مبنى المحافظة”.

#شاهد هتافات المحتجين قبل لحظات من اقتحام مبنى المحافظة في مركز مدينة #السويداء pic.twitter.com/fxMeGMXKJA — السويداء 24 (@suwayda24) December 4, 2022

وتشهد المدينة توقف الحركة وإغلاق غالبية المحال التجارية بعد توسع الاحتجاجات والمواجهات، وفق عدد من أهالي المحافظة.

وتشهد محافظة السويداء احتجاجات متكررة منذ أكثر من عامين على الوضع المعيشي، إضافة إلى اندلاع مواجهات عنيفة في أكثر من مرة بين قوات النظام السوري ومجموعات محلية معارضة.

وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري ضغطا معيشيا قاسيا نتيجة فقدان المواد النفطية، وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني رواتب الأسر ودخولها.