جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، غارات جوية على أهداف متفرقة في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن دفاعاتها الجوية تصدت للمقاتلات الإسرائيلية بصواريخ أرض-جو.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية 3 غارات على أهداف متفرقة في وسط وجنوبي قطاع غزة، نتج عنها سماع دوي انفجارات ضخمة.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع أي إصابات جراء الغارات، التي تسببت بأضرار مادية في المواقع المستهدفة.

أصوات الانفجارات مرعبة..

الطيران الحربي الصهيوني يقصف غرب خانيونس جنوب قطاع #غزة بصواريخ تدميرية..#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/aitGqMcng3 — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) December 3, 2022

من جانبه، قال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان: “قامت طائرات حربية إسرائيلية باستهداف ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس تشكل موقعًا مركزيًا لإنتاج معظم القذائف الصاروخية للحركة”.

وأضاف ” كما استهدفت الطائرات نفقًا، وموقعا عسكريًا لحماس جنوبي قطاع غزة”.

وتابع: جاء الهجوم رداً على إطلاق قذيفة نحو إسرائيل من قطاع غزة مساء أمس (السبت)، وإطلاق نار على المقاتلات (بسماء القطاع).

جانب من العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة فجر اليوم pic.twitter.com/sD641h9BMk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 4, 2022

ومساء السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

وأضاف في بيان: “لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض من القبة الحديدية، مؤكدا أن الحياة في الجبهة الداخلية طبيعية كالمعتاد”.

ولم يحدد جيش الاحتلال مكان سقوط الصاروخ، كما لم يصدر تعليق فلسطيني فوري بالخصوص.