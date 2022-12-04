عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقته الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) “شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة منذ الصباح الباكر، ونشرت أفرادها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين الوافدين”.

وقدّرت مصادر صحفية محلية عدد المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية بـ102، مشيرة إلى الاستعداد لأكبر اقتحام خلال هذه السنة في ما يسمى عيد “الحانوكاة”.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية إلى الحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين بإحياء عيد الأنوار “الحانوكاة” العبري داخل باحاته.

وتأتي هذه الدعوات وسط تحذيرات من خطط جماعات “الهيكل” المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في هذا العيد، الذي يبدأ في 18 ديسمبر/كانون الأول.

ويقتحم جيش الاحتلال المسجد الأقصى قبيل اقتحامات المستوطنين، ويحاول إفراغ المصلين والمقدسيين منه، ويُصدر قرارات إبعاد بحق المرابطين لتسهيل تنفيذ المخططات الاستيطانية.

وكان الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة قد دعا إلى الحشد والرباط الدائم في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقال “نحن أمام مرحلة حساسة تستدعي الاستنفار من كل الفلسطينيين”، موضحا أن الرباط في المسجد الأقصى واجب على كل فلسطيني.