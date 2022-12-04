إيران تعدم 4 أشخاص أدينوا بالتعاون مع إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطات أعدمت، اليوم الأحد، 4 أفراد أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية (الموساد).

وأورد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية أن “هذا الصباح، نُفّذت الأحكام الصادرة بحق 4 من الأعضاء الرئيسيين في مجموعة مارقة مرتبطة بأجهزة استخبارات النظام الصهيوني”، على حد قولهم.

وسبق أن أعلن الموقع الأربعاء أنه “وفقا للقرار النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا، حُكم على المتهمين حسين أردوخان زاده وشاهين إيماني محمود آباد وميلاد أشرفي آتباتان ومنوشهر شهبندي بجندي بالإعدام لتعاونهم مع النظام الصهيوني وجريمة الاختطاف”.

ودأبت إيران على اتهام إسرائيل بتنفيذ عمليات سرية على أراضيها. واتهمت طهران في الآونة الأخيرة أجهزة المخابرات الإسرائيلية والغربية بالتخطيط لحرب أهلية في إيران.

وأشارت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء إلى صدور أحكام على 3 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات بعد إدانتهم بجرائم تشمل “التآمر على الأمن القومي، والمساعدة في الخطف وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني”.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن المحتجزين ألقي القبض عليهم في يونيو/ حزيران، بعد تعاون بين وزارة الاستخبارات والحرس الثوري.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 22 مايو/ أيار أنه أوقف أعضاء “شبكة تعمل تحت إدارة الاستخبارات الإسرائيلية” من دون تحديد الموقع الذي أوقفوا فيه.

وبحسب بيان الحرس الثوري فإن “هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمال سرقة وتدمير لممتلكات شخصية وعامة وخطف والإجبار على اعترافات كاذبة”.

وفي نهاية يوليو/ تموز، أوقفت إيران “عملاء” مرتبطين بالموساد، قائلة إنهم عناصر من مجموعة كردية متمردة محظورة بتهمة التخطيط لاستهداف “مركز دفاع حساس”.

واتهمت إيران أيضا إسرائيل بتخريب بعض مواقعها النووية وباغتيال عدد من الشخصيات المهمة في البلاد، لا سيما علماء.

وقتل الأسبوع الماضي العقيد في قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري داود جعفري، في سوريا قرب دمشق بانفجار عبوة ناسفة اتُّهمت اسرائيل بالوقوف وراءه.

وقوات الجوفضاء متخصصة في صنع طائرات مسيّرة وصواريخ وصواريخ بالستية وأقمار اصطناعية.

وكان جعفري أعلى ضابط في الحرس الثوري يقتل في سوريا منذ 23 أغسطس/ آب حين أعلنت طهران مقتل عضو القوات البرية في الحرس الثوري أبو الفضل عليجاني خلال مهمة في سوريا.