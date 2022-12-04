أكبر صفقة أسلحة في تاريخها.. إستونيا تشتري منظومات صاروخية أمريكية

أعلنت إستونيا، اليوم السبت، عقد أكبر صفقة أسلحة في تاريخها بعد توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لشراء ست منظومات صاروخية من طراز “هيمارس” مقابل 200 مليون دولار.

وأُبرِم الاتفاق، أمس الجمعة، بين المركز الإستوني للاستثمار الدفاعي ووكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وقال بيان للمركز إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز “قدرة الرماية غير المباشرة” للقوات الإستونية، أي إطلاق النار على أهداف لا يراها مشغل قاذفة الصواريخ.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم أول منظومة ضمن الصفقة في عام 2024، كما يشمل العقد صواريخ يتراوح مداها من 70 إلى 300 كيلومتر.

وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بهذا النوع من قاذفات الصواريخ، مما عزز إلى حد بعيد قوتها النارية في مواجهة روسيا.

وزادت إستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إنفاقها العسكري للسنوات الأربع المقبلة إلى 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي بعد بدء حرب روسيا على أوكرانيا.

وأعلنت ليتوانيا أنها تعتزم شراء منظومات “هيمارس” الصاروخية أيضًا.

وكانت ليتوانيا قد أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، أنها تعتزم شراء ثمانٍ من منظومات “هيمارس” مقابل 495 مليون دولار.