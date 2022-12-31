مصر.. هجوم مسلح على حاجز للشرطة في الإسماعيلية وأنباء عن قتلى

قالت وسائل إعلام مصرية رسمية، مساء الجمعة، إن هجومًا “إرهابيًا” وقع على حاجز أمني في محافظة الإسماعيلية شرقي البلاد، مضيفة أن منفذ الهجوم “قتل”.

وقالت صحيفتا “الأهرام” و”أخبار اليوم” إن “الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على أحد الأكمنة (حاجز أمني) بمحافظة الإسماعيلية، ولقي منفذ الهجوم مصرعه على يد أفراد الكمين”.

ونشرت الصحيفتان صورة قالتا إنها لمنفذ الهجوم، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ونشرت قناة “إكسترا نيوز” المصرية في صفحتها على “فيسبوك” ما قالت إنها الصورة الأولية لمنفذ محاولة الهجوم على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية.

مقتل أحد العناصر.. التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية.. نقلاً عن اكسترا نيوز.. عاجلhttps://t.co/G1llcGsheS pic.twitter.com/kZzjjVuAR3 — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) December 30, 2022

وذكرت القناة أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا بعد محاولة الهجوم على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين في محافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى انتشار مكثف لسيارات الكشف عن المفرقعات وإبطال مفعولها والحماية المدنية في المنطقة.

ولم يصدر بيان عن وزارة الداخلية المصرية بشأن الهجوم حتى الآن.

بدورها نقلت وكالة أنباء رويترز عن “مصادر بوزارة الداخلية المصرية ومديرية أمن مدينة الإسماعيلية إن مسلحين اثنين على متن دراجتين ناريتين فتحا النار على نقطة تفتيش أمنية اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين ومواطن في المدينة الواقعة شرقي القاهرة”.

وأضافت أن اثنين آخرين من عناصر الشرطة أصيبا في الهجوم.

ونقلت رويترز عن المصادر أن “أحد المسلحين قُتل بينما فر الثاني بمساعدة آخرين”.

ويأتي الهجوم فيما تشهد البلاد استعدادات ضخمة لتأمين ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة واحتفالات عيد الميلاد.