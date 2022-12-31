حرب روسيا على أوكرانيا.. بوتين يوجه رسالة إلى مواطنيه وموسكو تطلق وابلا من الصواريخ على كييف (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، في تمنياته بمناسبة رأس السنة إن “الحق الأخلاقي والتاريخي” إلى جانب روسيا التي تخوض حربًا في أوكرانيا وتواجه أزمة مع الدول الغربية.

وأشار بوتين إلى أن عام 2022 تميّز “بأحداث حاسمة جدًّا ومهمة، أرست الأسس لاستقلالنا الحقيقي”.

وأضاف خلال حديثه إلى جانب جنود حاربوا في أوكرانيا ومنحهم أوسمة “لهذا السبب، نحارب اليوم من خلال حماية شعبنا في أراضينا التاريخية، في الكيانات الجديدة المكوّنة لروسيا”، في إشارة إلى المناطق الأوكرانية التي أعلنت موسكو ضمها.

وبعد بدء حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، أعلنت روسيا في سبتمبر/أيلول ضم 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها جزئيًّا أو بالكامل، على غرار شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014.

وانتقد الرئيس الروسي “حرب عقوبات حقيقية شنها (الغرب) على بلاده”، مضيفًا “أولئك الذين بدأوها توقعوا التدمير الكامل لصناعتنا وأموالنا ووسائل نقلنا. لم يحدث ذلك”.

كما اتهم الأمريكيين والأوربيين بـ”استغلال أوكرانيا وشعبها بوقاحة لإضعاف روسيا وتقسيمها”.

وتابع الرئيس الروسي “كان الغرب يكذب بشأن السلام وكان يستعد للعدوان. واليوم، لا يخجل من الاعتراف بذلك بشكل مكشوف”.

وأضاف “معًا، سنتجاوز جميع الصعوبات ونحافظ على بلادنا عظيمة ومستقلة. سنمضي قدمًا وننتصر من أجل مصلحة عائلاتنا ولصالح روسيا”.

النصر “لا محال منه”

بدوره، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن انتصار روسيا في أوكرانيا “لا محال منه” بعدما دخلت حملة موسكو العسكرية شهرها الحادي عشر.

وفي رسالة موجهة إلى العسكريين بمناسبة السنة الجديدة، قال شويغو في تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع “السنة المنقضية ستُسطَّر في السجلات العسكرية للوطن الأم، وهي حافلة بأعمالكم الخالدة وبجرأتكم الإيثارية وبطولاتكم في النضال ضد النازية الجديدة والإرهاب”.

وأردف “لن ننسى يومًا ذكرى الرفاق الذين ضحوا بأنفسهم خلال مهام القتال في سبيل إنقاذ المدنيين من إبادة وأعمال عنف تلحق بهم لمجرد الحق في التحدث بالروسية”.





ضربات روسية على كييف

ميدانيًّا، استهدفت ضربات روسية مناطق عدة في أوكرانيا بينها العاصمة كييف، السبت، وأسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقل والعديد من الجرحى، وفق السلطات المحلية.





وأفاد شهود عيان بسماع ما لا يقل عن 11 انفجارًا في وقت مبكر من بعد ظهر السبت في كييف.

وفي كييف، بثت السلطات صورًا من موقع انفجار دمّر فندقًا في وسط العاصمة.





تبادل للأسرى

في السياق، قالت روسيا وأوكرانيا إنهما أفرجتا عن أكثر من 200 جندي في أحدث تبادل للأسرى بين الجانبين خلال الصراع المستمر منذ عشرة أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أطلقت سراح 82 جنديًّا روسيًّا، في حين أعلن أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن روسيا سلّمت بلاده 140 جنديًّا أوكرانيًّا.

أوكرانيا “لن تغفر”

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده “لن تغفر” لروسيا غزوها وقصفها، وذلك بعد ضربات جديدة استهدفت كييف ومدنًا أخرى قبل حلول السنة الجديدة.

وكتب زيلينسكي بالروسية على تلغرام “لن يغفر لكم أحد الارهاب. لا أحد في العالم سيغفر لكم ذلك”، مضيفًا “لن يتم العفو عن الذين يأمرون بضربات مماثلة والذين ينفذونها. هذا أقل ما يمكن قوله”.