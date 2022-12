كورونا.. انقسام عالمي بشأن وضع ضوابط على المسافرين القادمين من الصين

قررت الولايات المتحدة -إلى جانب اليابان ودول أوربية عدة- فرض ضوابط على المسافرين القادمين من الصين، في ظل إجراءات احتياطية اعتبرها رئيس منظمة الصحة العالمية “مفهومة”، بالنظر إلى نقص المعلومات من بيجين بعد رفع القيود المفروضة على مكافحة كوفيد-19.

في حين، أكدت السلطات الصحية في الصين، الخميس، أنها دأبت على نشر البيانات “حرصًا منها على الانفتاح والشفافية”، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، عن 5515 حالة جديدة فقط ووفاة واحدة.

وأعربت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوربي عن اعتقادها بأن فرض فحوص كوفيد-19 إلزامية على المسافرين الآتين من الصين “غير مبرر”.

This may be useful to physicians & medical community. A Chinese doctor sharing “white lung” images of some of the 120 patients he saw in 8 hours’ night shift, including their ages. As we can hardly get anything from #CCP, this kind of info may be important. #COVID19 #chinacovid pic.twitter.com/q5A7P3mCHL

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) December 29, 2022