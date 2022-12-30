بيلاروسيا تستدعي سفير كييف لديها بعد إسقاطها صاروخا أوكرانيا (فيديو)

استدعت بيلاروسيا، الخميس، السفير الأوكراني لديها للاحتجاج على إطلاق صاروخ من طراز “إس-300” من “أراضي أوكرانيا باتجاه أراضي بيلاروسيا”.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان إنها طالبت أوكرانيا “بإجراء تحقيق فوري شامل في ملابسات إطلاق هذا الصاروخ وبمعاقبة المسؤولين، وباتخاذ إجراءات شاملة لمنع حصول مثل هذه الحوادث في المستقبل”.

وحذرت الوزارة من أن تكرار ذلك قد “يؤدي إلى تبعات كارثية للجميع”، وقد “يكون له عواقب وخيمة”.

⚡️Ambassador of Ukraine was summoned to 🇧🇾 Foreign Ministry to receive a strong demarche in connection with the missile incident 🔗 https://t.co/p9LcZvRSZy pic.twitter.com/d40IlUzub8 — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) December 29, 2022

وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا إن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخًا أوكرانيًّا من طراز “إس-300” للدفاع الجوي، صباح الخميس، في جنوب غربي البلاد.

وبث حساب وكالة الأنباء الرسمية “بيلتا” على “تلغرام” صورًا لشظايا صاروخ في أحد الحقول، وأشارت السلطات إلى أنها لا تملك معلومات بشأن أي إصابات أو أضرار محتملة.

وجاء الإعلان بعد ساعات على الإعلان عن ضربات جديدة شنتها روسيا على أوكرانيا.

وهذه أول حادثة من هذا النوع تبلّغ عنها مينسك منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أثار سقوط صاروخ على قرية بولندية مخاوف من انجرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الصراع في أوكرانيا -ما سيسبب تصعيدًا كبيرًا- لأن بولندا محمية من خلال التزام بالدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي.

وفي ذلك الحين، اتهمت أوكرانيا روسيا، ولكن وفقًا للدول الغربية وروسيا فقد أُطلق الصاروخ على الأرجح من نظام دفاع جوي أوكراني انحرف عن مساره.