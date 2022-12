بيلاروسيا تستدعي سفير كييف لديها بعد إسقاطها صاروخا أوكرانيا (فيديو)

استدعت بيلاروسيا، الخميس، السفير الأوكراني لديها للاحتجاج على إطلاق صاروخ من طراز “إس-300” من “أراضي أوكرانيا باتجاه أراضي بيلاروسيا”.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان إنها طالبت أوكرانيا “بإجراء تحقيق فوري شامل في ملابسات إطلاق هذا الصاروخ وبمعاقبة المسؤولين، وباتخاذ إجراءات شاملة لمنع حصول مثل هذه الحوادث في المستقبل”.

وحذرت الوزارة من أن تكرار ذلك قد “يؤدي إلى تبعات كارثية للجميع”، وقد “يكون له عواقب وخيمة”.

⚡️Ambassador of Ukraine was summoned to 🇧🇾 Foreign Ministry to receive a strong demarche in connection with the missile incident

🔗 https://t.co/p9LcZvRSZy pic.twitter.com/d40IlUzub8

— Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) December 29, 2022