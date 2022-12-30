مصر: الأزهر يؤكد موقفه من وقوع الطلاق الشفوي وضرورة “التوثيق”

أعاد الأزهر الشريف في مصر تأكيده “الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان”، كما أكد الأزهر ضرورة أن يبادِرَ المطلق “في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها”.

وقال الأزهر في بيان، الخميس، إنه يؤكد “على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا”.

٣/ يؤكِّد #الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا. — الأزهر الشريف (@AlAzhar) December 29, 2022

وأعاد البيان “التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير(شباط) 2017م؛ أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه”.

وقال البيان إنه “يجب على المطلق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه، حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، ومن حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية”.

وأعاد بيان الأزهر “التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية”.

ودعا البيان الزوج أن يتذكر توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ حفظًا للحقوق ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال”.

١/ يُعيدُ #الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م؛ أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه — الأزهر الشريف (@AlAzhar) December 29, 2022

بدوره قال الدكتور علي الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر إن الأزهر الشريف لم يغير موقفه سواء من وقوع الطلاق الشفوي أو بشأن ضرورة توثيق الطلاق كما يقول البعض.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلًا واسعًا بشأن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن إنشاء صندوق خاص لدعم الأسرة عن طريق دفع المقبلين على الزواج لرسوم وما قد يسببه ذلك من زيادة في تكاليف الزواج، في ظل البطالة والظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد.

ومن بين البنود التي يتضمنها مشروع القانون ضرورة توثيق الطلاق، وقالت وزارة العدل المصرية إنها حصلت على موافقة الأزهر ووزارة الأوقاف والإفتاء على ذلك.