لحظات مؤثرة وعفوية.. نازحون سوريون يودعون خيامهم وينتقلون للعيش في منازل (فيديو)

نشر فريق ملهم التطوعي، أمس الخميس، مقطعًا مصوّرًا يوثّق فرحة مئات النازحين من مخيم الأمل في الشمال السوري، وهم ينتقلون للعيش في مجمع الكوت السكني.

وفي المقطع، ظهر أطفال يحملون أمتعة قديمة صاحبتهم خلال معيشتهم في الخيم، وانتقلوا بها إلى مجمع سكني أنشأه الفريق التطوعي خصيصًا لهؤلاء النازحين.

وودّع الأطفال المخيمات بطريقة عفويّة وطريفة بعد رحلة نزوح ومعاناة داخل خيام مهترئة لجأوا إليها بسبب الحرب الدائرة منذ عام 2011.

وحظي المقطع المصوّر بتعليقات واسعة بين المتابعين الذين تمنوا أن تنتهي رحلة قهرهم وعذابهم في القريب العاجل.

ويعيش النازحون السوريون في ظروف قاهرة بمخيمات شمالي سوريا، حيث يقطنون داخل خيام غير مجهّزة للعوامل الطبيعيّة، وأكثر الفئات المتضررة من الحياة في تلك الخيام الأطفال والنساء وكبار السن.

شيل الخيم شيل، شيل التعب شيل!

لأنهم كلهم صاروا ماضي وانتهت معاناتهم، وبدأت مرحلة جديدة من العيش ببيوت دافية!

مقتطفات من الأمس من نقل عائلات من المخيم إلى مشروع الكوت السكني!

Glimpses of yesterday’s relocation for tens of displaced families! #UntilTheLastTent#حتى_آخر_خيمة pic.twitter.com/2vHid27Qui

— Molham Team | فريق ملهم التطوعي (@molhamteam) December 28, 2022