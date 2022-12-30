قطر تدين بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية لتطوير الاستيطان وتهويد القدس

أعربت قطر عن “إدانتها واستنكارها الشديدين لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تطوير الاستيطان، والاستمرار في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى” المبارك.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الجمعة، خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي “انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وعبّرت الوزارة “عن قلق دولة قطر البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين”.

وطالبت الوزارة “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وجدد البيان “التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

بيان : قطر تدين بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية لتطوير الاستيطان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/rW3QOiASCU — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 30, 2022

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته ستعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وتتشكل الحكومة، التي وافق عليها البرلمان، أمس الخميس، من ائتلاف لأحزاب دينية ويمينية متشددة.